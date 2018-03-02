"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа
Поставки начались в 6:00 пятницы.
"Нафтогаз Украины" подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG срочный контракт на поставки газа.
Об этом сообщается на сайте PGNiG.
Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00 через узел "Хермановице", который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.
Глава правления PGNiG Петр Войняк выразил готовность компании увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта.
PGNiG поставила Украине более 1 млрд куб. м газа в 2017 году.
Напомним, после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" отказался возобновлять поставки газа в Украину и заявил о начале расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом".
Со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.
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