"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG срочный контракт на поставки газа

Поставки начались в 6:00 пятницы.

"Нафтогаз Украины" подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG срочный контракт на поставки газа.

Об этом сообщается на сайте PGNiG.

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00 через узел "Хермановице", который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Глава правления PGNiG Петр Войняк выразил готовность компании увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта.

PGNiG поставила Украине более 1 млрд куб. м газа в 2017 году.

Напомним, после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже "Газпром" отказался возобновлять поставки газа в Украину и заявил о начале расторжения действующих контрактов с "Нафтогазом".

Со 2 марта в Украине введен пятидневный национальный план действий по экономии газа. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, закрытие детсадов, школ и вузов, рекомендацию промышленности экономить газ.