Стартовал набор на FinTech Challenge — конкурс для украинских финтех-стартапов с призовым фондом в 1,5 млн грн

Проект USAID «Трансформация финансового сектора», Национальный банк Украины и Независимая ассоциация банков Украины объявили о старте конкурса FinTech Challenge 2018 для финтех-стартапов с призовым фондом в 1,5 млн грн. Об этом AIN.UA сообщили представители конкурса. , пишут AIN.UA

Как отмечают организаторы FinTech Challenge, участники должны разработать, провести демонстрацию, тестирование и внедрение электронных решений для финансового сектора. Победители будут определены в трех категориях:

Финансовая грамотность: инструментарий для предоставления практических знаний гражданам Украины. Идея заключается в том, чтобы разработать учебную программу, чтобы люди могли обращаться за консультациями по финансовым вопросам и получать их в любое время по электронным каналам. Решение проблем: платформа для рассмотрения жалоб потребителей. Цель — создать

цифровое приложение для оповещения банков и финансовых компаний о жалобах потребителей для контроля за их рассмотрением и информирования регуляторов о проблемных направлениях. Открытая категория для содействия финансовой инклюзивности. Основное внимание будет уделено разработке программ для сравнения финансовых услуг, рейтингов, проведения платежей, кредитования малого бизнеса и накопления сбережений.

Организаторы подчеркивают, что к концу 2018 года украинцы получат мобильные приложения и чат-ботов, которые дадут им возможность жаловаться на недобросовестные финансовые институты и повышать уровень финансовой осведомленности.