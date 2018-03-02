Минюст предложил повысить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен

Сейчас эта сумма составляет около 900 гривен.

Минюст предложил повысить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен
Павло Петренко
Фото: Facebook/Павло Петренко

Министерство юстиции предлагает увеличить минимальный размер алиментов до 2 тыс. гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сейчас на уровне закона установлена слишком низкая минимальная социальная норма для детей, которые получают алименты. Если отец не имеет работы или имеет минимальную зарплату, он платит около 900 гривен в пользу этого ребенка. У нас есть инициатива, чтобы эту минимальную сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривен, и для этого есть все обоснованные расчеты", - сказал он.

Петренко сообщил, что Минюст намерен внести инициативу о помощи родителям, в одиночку воспитывающим ребенка, за счет предоставления различных налоговых и социальных льгот.

По его словам, при поддержке депутатов соответствующие законопроекты могут быть внесены в парламент уже в марте.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон, который вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение прав и запрет на выезд за границу.


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