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НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл. Это первый аукцион по покупке валюты в марте. Фото: Depositphotos/vitma1978 Национальный банк в пятницу провел аукцион по покупке валюты и приобрел 17 млн долларов по среднему курсу 26,5472 грн/долл., сообщается на сайте регулятора. Это первый аукцион по покупке валюты в марте. В феврале НБУ провел четыре раза проводил аукционы по покупке валюты. В целом чистая покупка НБУ на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 397 млн долларов. По состоянию на 13:30 средневзвешенный курс на межбанковском рынке составлял 56,3000 грн/долл.

LB.ua

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