НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл.

Это первый аукцион по покупке валюты в марте.

НБУ купил у банков $17 млн на фоне укрепления курса до 26,50 грн/долл.
Фото: Depositphotos/vitma1978

Национальный банк в пятницу провел аукцион по покупке валюты и приобрел 17 млн долларов по среднему курсу 26,5472 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Это первый аукцион по покупке валюты в марте.

В феврале НБУ провел четыре раза проводил аукционы по покупке валюты. В целом чистая покупка НБУ на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 397 млн долларов.

По состоянию на 13:30 средневзвешенный курс на межбанковском рынке составлял 56,3000 грн/долл.


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