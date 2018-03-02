У дата-центра «Парковый» сменился владелец

У дата-центра «Парковый», который расположен под вертолетной площадкой возле Верховной Рады в Киеве , поменялись акционеры. Об этом сообщает Liga.net. , пишут AIN.UA

Сумма сделки не озвучивается, но по данным издания, новый собственник еще не полностью рассчитался за приобретенную долю.

Ранее мажоритарным акционером компании являлся бывший глава НКРСИ Петр Яцук. Яцук занимал пост главы НКРСИ до с 2011 по 2014 год. Спустя несколько лет через голландскую Roybal Direct Investments B.V. стал мажоритарным акционером «Паркового». Сейчас он вышел из состава владельцев компании, а 70% доля перешла к Юрию Лоику. Доли миноритариев не изменились. 20% по-прежнему принадлежит «Диби Венче Инвестментс», еще 10% — Виталию Филатову.

Новый мажоритарный владелец дата-центра — непубличное лицо. Он зарегистрирован в Киевской области как частный предприниматель, по виду деятельности «консультации по коммерческим вопросам и управление». Он также совладелец лондонской Leader Telecommunication Company Ltd, которой, в свою очередь, принадлежит 50% одесской компании «Ромпетрол Украина». Вторыми 50% компании владеет казахско-китайский холдинг KMG International, занимающийся нефтепродуктами. Ранее «Ромпетрол Украина» занимался морскими поставками нефтепродуктов в Украину.