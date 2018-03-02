Пов’язані фірми розпиляли мільйон на вугіллі для новоайдарської школи

Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» 27 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ПВКП «Нирт» щодо поставки 345 тонн вугілля марки ДГОМ 13-50 за 1,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Продавець постачатиме вугілля за свій рахунок у відповідності до заявок замовника протягом 2018 року. Вартість однієї тонни за договором становить 3620 грн. Сам постачальник, підприємство «Нирт», закуповує вугілля у київського ТОВ «Істель-Групп».

Участь у тендері взяли дві фірми «Нирт» і «Партнер СВ», які завантажили свої конкурсні пропозиції в останній день строку подання пропозицій, 8 лютого.

Зареєстроване в Ізюмі на Харківщині ПВКП «Нирт» зі «статутником» 300 гривень належить Олександрі Алексєєвій (раніше – Лугова) з Алчевська Луганської області. В історії власників числились також Сергій Ноженко, Сергій Зотін та Сергій Бабкін.

На одному із аукціонів компанія прописувала контактним номером мобільний 0966552477, його ж уже на іншому аукціоні вказувало як зв’язковий підприємство «Партнер СВ», яке і було єдиним конкурентом «Нирту» на тендері новоайдарської школи.

Пов’язані фірми розпиляли мільйон на вугіллі для новоайдарської школи

Пов’язані фірми розпиляли мільйон на вугіллі для новоайдарської школи

Одноосібним власником та керівником рівненського ТОВ «Партнер СВ» є Віталій Сухаревський, прописаний у місті Зимогір’я Луганської області. Компанія зареєстрована у січні 2016 року, статутний фонд складає всього 500 гривень.

Із резюме Віталія Сухаревського відомо, що у 2009-2010 роках він працював директором ТОВ «ТД “Вугілля України”», що спеціалізується на оптовому торгівлі паливом і належить Олександру Алексєєву. За адресою цієї фірми прописане також ТОВ «Схід-Трейд СВ», яке раніше було одним із співзасновників ТД «Вугілля України» і належало Сергію Алексєєву, батьку згаданого Алексєєва, а зараз записане на Андрія Кравчука.

Сам Сухаревський, зареєстрований як ФОП у серпні 2016 року, у полі місця проживання зазначив рівненську адресу. З моменту реєстрації отримав замовлень на 1,71 млн грн, переважно від бюджетників Луганської області.

З моменту створення ТОВ «Партнер СВ» отримало держзамовлень на 334 тис. грн, а підприємство «Нирт» у період часу з 2011 року по сьогодні – на 39,32 млн грн.


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