Пов’язані фірми розпиляли мільйон на вугіллі для новоайдарської школи
Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» 27 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ПВКП «Нирт» щодо поставки 345 тонн вугілля марки ДГОМ 13-50 за 1,25 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Продавець постачатиме вугілля за свій рахунок у відповідності до заявок замовника протягом 2018 року. Вартість однієї тонни за договором становить 3620 грн. Сам постачальник, підприємство «Нирт», закуповує вугілля у київського ТОВ «Істель-Групп».
Участь у тендері взяли дві фірми «Нирт» і «Партнер СВ», які завантажили свої конкурсні пропозиції в останній день строку подання пропозицій, 8 лютого.
Зареєстроване в Ізюмі на Харківщині ПВКП «Нирт» зі «статутником» 300 гривень належить Олександрі Алексєєвій (раніше – Лугова) з Алчевська Луганської області. В історії власників числились також Сергій Ноженко, Сергій Зотін та Сергій Бабкін.
На одному із
Одноосібним власником та керівником рівненського ТОВ «Партнер СВ» є Віталій Сухаревський, прописаний у місті Зимогір’я Луганської області. Компанія зареєстрована у січні 2016 року, статутний фонд складає всього 500 гривень.
Із
Сам Сухаревський, зареєстрований як ФОП у серпні 2016 року, у полі місця проживання зазначив рівненську адресу. З моменту реєстрації отримав замовлень на 1,71 млн грн, переважно від бюджетників Луганської області.
З моменту створення ТОВ «Партнер СВ» отримало держзамовлень на 334 тис. грн, а підприємство «Нирт» у період часу з 2011 року по сьогодні – на 39,32 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.