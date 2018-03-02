Гектари сільради біля траси «Чоп-Київ» під Ужгородом опинилися у оточення голови села

П’ять земельних ділянок загальною площею 8,64 га біля дороги держзначення «Чоп-Київ» неподалік від Ужгорода, які до 2017 року належали Коритнянській сільській раді, перейшли у приватну власність мешканця Ужгорода Михайла Копчака. Про це написав Ярослав Гулан у «Ні корупції!».

Гектари сільради біля траси «Чоп-Київ» під Ужгородом опинилися у оточення голови села

Про те, що у грудні минулого року земля площею 8,64 га перейшла у приватну власність Копчака, журналіст дізнався, отримавши дані Кадастрової карти. Він надіслав запит до Коритнянської сільради і отримав відповідь голови села Ігоря Бадиди, згідно з якою у листопаді 2017 р. на сесії депутати проголосувала за безкоштовне виділення 5 громадянам 5 ділянок для ведення особистого селянського господарства (кадастрові номери 2124883600:12:010:0010 – 0014). Щоправда, у своїй відповіді, Бадида не вказав прізвищ людей, яким надавали землю.

Втім, журналіст з’ясував, що у листопаді землекористувачами п’ятьох ділянок стали Роберт Рояк, Ярина Рояк, Оксана Рояк, Марія та Степан Копчаки. Останні двоє є близькими родичами теперішнього власника землі Михайла Копчака.

Причому, за даними облДержгеокадастру, проекти землеустрою (перший етап приватизації землі) усіх п’ятьох ділянок зареєстровані за так званим принципом мовчазної згоди. Тобто, депутати села не розглянули у встановлений законом термін дозвіл або відмову у дозволі на проект землеустрою. І громадяни отримали право власноруч розробляти та реєструвати проекти землеустрою.

В подальшому з 12 по 27 грудня усі п’ять ділянок стали приватною власність однієї людини – Копчака Михайла Степановича.

Михайло Копчак є керівником та співзасновником ТОВ «Закужбуд», яка спеціалізується на будівельних роботах. Фірма зареєстрована у селі Кінчеш по вулиці Яблуневій, 11. За цією ж адресою прописана і громадська організація «Соціальна справедливість». Керівником і співзасновником цієї ГО є сільський голова Коритнян Ігор Бадида.

«Враховуючи, що поруч із наділами, про які йде мова, функціонує автозаправка, а далі йдуть землі, призначені для житлових будинків, сумнівно виглядає те, що на приватизованих гектарах дійсно планується «особисте селянське господарство», – написав Ярослав Гулан.

Він також повідомив, що поліція у кінці 2017 р. відкрила кримінальне провадження за фактом сумнівного виділення земель Коритнянською сільрадою. 5 лютого ухвалою Ужгородського міськрайонного суду на 11 ділянок, у тому числі і п’ять, про які йдеться, накладено арешт.

Від «Наших грошей»:

Крім Бадиди, співзасновниками ГО «Соціальна справедливість» є Юрій Бескід та Микола Пузяк. Співвласником ТОВ «Закужбуд» крім Копчака є Володимир Огняник.


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