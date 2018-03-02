Дефицит газа и сильные морозы: "Нафтогаз" включает жесткий режим экономии

Нафтогаз

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаза Украины» к «Газпрому». Украина вытребовала компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Однако РоSSия не приняла резолюцию Стокгольмского арбитража и уже включила жесткую «ответку».

Монополист «Газпром» не принимает приговор арбитража и намерен отстаивать свои права. В «Газпроме» заявили, что с 1 марта завершают поставки газа в Украину, сообщает Час Пик.

В связи со сложившейся ситуацией, на заседании СНБО глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рекомендовал включить «режим экономии».

По словам чиновника, сегодня дефицит «голубого топлива» в Украине составил примерно 10 млн м3 в сутки. Сложная ситуация сложилась из-за сильных морозов и решения «Газпрома».

Коболев напомнил, что в 2015 г. был разработан план действий в таких ситуациях. План подразумевает включение спецрежима расхода газа, переход на другие виды топлива и сокращение потребления голубого топлива на 5-10%.

Коболев предлагает ввести план в действие уже с 3 марта.

Также глава «Нафтогаза» подчеркнул, что «Газпром» получил предоплату, но отказался поставлять проплаченный газ. МИД Украины уже направило ноту Евросоюзу в связи с угрозой возникновения ЧС в поставках газа в Украину и ЕС.

газ

В свою очередь, в «Газпроме» заявили, что компания получила предоплату от «Нафтогаза», но позже ее вернула.

Коболев считает, что вероятнее всего, РоSSия ждет, что Украина начнет использовать транзитный роSSийский газ, чтобы сделать пиар-заявление перед Евросоюзом.

По словам главы «Нафтогаза», Украина не будет этого делать, хотя имеет полное право пользоваться газом, за который заплатила. Сейчас дефицит «голубого топлива» перекрывается закупками газа по высоким ценам.

газ

Также Коболев посоветовал европейцам задуматься, стоит ли доверять контрагенту, который выставив счет и получив деньги, отказался поставлять газ.


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