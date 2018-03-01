Названы самые убыточные предприятия космической отрасли Украины
В их числе - "Южмаш" и завод "Арсенал".
"Южмаш" и завод "Арсенал" являются самыми убыточными из всех государственных предприятий, подчиненных Государственному космическому агентству Украины.
Об этом председатель ГКАУ Павел Дегтяренко рассказал в интервью LB.ua.
Он также перечислил наиболее прибыльные предприятия.
"Самые убыточные предприятия - «Южмаш» и ГП «Завод «Арсенал». Еще несколько ГП не убыточные и не прибыльные, работают на грани рентабельности. Три ГП уверенно прибыльные - КБ «Южное», «Киевприбор» и харьковский «Коммунар»", - заявил Дегтяренко.
Напомним, "Южмаш" находится в глубоком кризисе с 2013 года, и в 2016 году государству даже пришлось списать "Южмашу" 400 млн грн долга.
В 2017 году между "Южмаш" получил заказ на 12 ракет от компании компании S7 Sea Launch Limited.
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01.03.2018 17:42