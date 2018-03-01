Инфляция в январе ускорилась до 14,1% - НБУ

В январе 2018 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1%.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национального банка, передает корреспондент РБК-Украина.

«В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в январском Инфляционном отчете», — сообщили в НБУ.

В регуляторе отметили, что по предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также ускорению инфляции способствовало повышение цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы. «Базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении», — добавили в НБУ.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины предупредил, что ускоренное увеличение социальных расходов бюджета (минимальной зарплаты и пенсий-ред.) по сравнению с темпами роста производительности труда может усилить инфляционное давление в Украине.