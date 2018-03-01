Суд отпустил бывшего исполнительного директора "Артемсоли" под залог 1 млн гривен
Прокуратура готовит апелляцию.
Краматорский городской суд отказался арестовать и отпустил под залог 1 млн гривен экс бывшего исполнительного директора госпредприятия "Артемсоль" Дениса Фоменко, который подозревается в нанесении предприятию 1,7 млн гривен убытков.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.
"Прокуратура Донецкой области категорически не соглашается с решением Краматорского городского суда, которым бывшему исполнительному директору государственного предприятия "Артемсоль" избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура готовит апелляцию и будет требовать ареста подозреваемого с возможностью внесения 30,5 млн гривен залога.
Напомним, в феврале прокуратура сообщила Фоменко о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник перечислил на депозитный счет АО "Банк "Финансы и Кредит" деньги ГП "Артемсоль" в сумме $1,2 млн по договору банковского вклада. Указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия.
Кроме того, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП аключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 млн грн.
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Финансы
01.03.2018 17:42