Суд отпустил бывшего исполнительного директора "Артемсоли" под залог 1 млн гривен

Прокуратура готовит апелляцию.

Суд отпустил бывшего исполнительного директора "Артемсоли" под залог 1 млн гривен
Фото: osh13-soledar.at.ua

Краматорский городской суд отказался арестовать и отпустил под залог 1 млн гривен экс бывшего исполнительного директора госпредприятия "Артемсоль" Дениса Фоменко, который подозревается в нанесении предприятию 1,7 млн гривен убытков.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура Донецкой области категорически не соглашается с решением Краматорского городского суда, которым бывшему исполнительному директору государственного предприятия "Артемсоль" избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура готовит апелляцию и будет требовать ареста подозреваемого с возможностью внесения 30,5 млн гривен залога.

Напомним, в феврале прокуратура сообщила Фоменко о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник перечислил на депозитный счет АО "Банк "Финансы и Кредит" деньги ГП "Артемсоль" в сумме $1,2 млн по договору банковского вклада. Указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия.

Кроме того, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП аключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 млн грн.


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