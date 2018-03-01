Строительство аутлет-городка на Троещине заморозили

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Строительство аутлет-городка на ул. Братиславская, 52-б (рынок «Троещина») в Киеве площадью 6 тыс. кв. м заморожено.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в архитектурной студии DK.

«На локации залили фундамент, но проект пока заморожен, в этом году закончен точно не будет», — отметил собеседник агентства.

Согласно данным консалтинговой компании UTG, аутлет-городок «Троещина» планировали открыть в 2018 году.

Аутлет-городок предусматривает 36 двухэтажных павильонов площадью 100-200 кв. м каждый, а его инфраструктура будет включать павильон для выставок и конференций, кафе, парковку на 80 машиномест.

«Предполагается перемещение торговли из одноэтажных «холодных» палаток в двухэтажные торговые павильоны, где на первом этаже — торговый зал, а на втором может располагаться склад, офис, общежитие для персонала или все вышеперечисленное вместе», — говорится на сайте DK.

По данным веб-сайта компании DK, инвестором проекта выступает Николай Ермаков.

Согласно информации КГГА об аренде коммунальной земли, участок под застройку на ул. Братиславской, 52-б арендует ООО «ОГМ Будсервис» (Киев). Площадь участка составляет 0,6 га, целевое назначение – строительство и эксплуатация производственной базы, арендная ставка – 2%.

ООО «ОГМ Будсервис» зарегистрировано в 1997 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий, уставный капитал составляет 10 тыс. грн. По данным Госреестра, собственниками ООО являются Алла и Марина Ермаковы (70% и 30% соответственно).

Архитектурная студия DK создана в 2005 году, предоставляет услуги по архитектурному планированию. Архитекторами компании указаны Владимир Свечников, Дмитрий Чулков и Екатерина Ермакова.

По данным Госреестра, Н.Ермаков, выступающий инвестором проекта, также является директором другой строительной компании — ООО «ОГМ Будсервис ЛТД» (Киев) с уставным капиталом 30,5 тыс. грн. Собственницей ООО указана А.Ермакова.


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