Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ

Банки начнут подавать информацию о заемщиках с 1 апреля, а ФГВФЛ – с 1 июля.

Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в четверг подписал закон о создании кредитного реестра Национального банка, который Верховная Рада приняла в начале февраля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В кредитном реестре Национального банка будет собираться и храниться информация о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по эти кредитам. В него будут вносить всех заемщиков-юрлиц и физлиц с кредитами свыше 50 тыс. грн.

Законопроект предполагает, что банки начнут подавать информацию о заемщиках в кредитный реестр НБУ с 1 апреля 2018 года, а ФГВФЛ – с 1 июля. Получать информацию из реестра банки смогут не раньше, чем через шесть месяцев после вступления в силу закона, но не позже чем с 31 декабря 2018-го.

Напомним, обязанность создать кредитный реестр Украина взяла на себя еще в 2015 году в меморандуме с МВФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
В Украине подешевел бензинВ Украине подешевел бензин
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всегоТоп-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего
Блок рекламы


Похожие новости
«Банковская тайна»: НБУ потребовал не нарушать закон«Банковская тайна»: НБУ потребовал не нарушать закон
"Укрзализныця" и General Eleсtric подписали контракт стоимостью $1 млрд"Укрзализныця" и General Eleсtric подписали контракт стоимостью $1 млрд
Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего законаКабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона
Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч
Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у ЗапоріжжіПрокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі
УЗ подписала первый договор на поставку ДТ по формульному ценообразованиюУЗ подписала первый договор на поставку ДТ по формульному ценообразованию
Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностьюРада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
Рада приняла закон о кредитном реестреРада приняла закон о кредитном реестре
Севастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSииСевастопольский завод Порошенко перевели в федеральную собственность РоSSии
Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинкиКиївраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки
Последние новости
Подгружаем последние новости