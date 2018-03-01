Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ

Банки начнут подавать информацию о заемщиках с 1 апреля, а ФГВФЛ – с 1 июля.

Президент Петр Порошенко в четверг подписал закон о создании кредитного реестра Национального банка, который Верховная Рада приняла в начале февраля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В кредитном реестре Национального банка будет собираться и храниться информация о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по эти кредитам. В него будут вносить всех заемщиков-юрлиц и физлиц с кредитами свыше 50 тыс. грн.

Законопроект предполагает, что банки начнут подавать информацию о заемщиках в кредитный реестр НБУ с 1 апреля 2018 года, а ФГВФЛ – с 1 июля. Получать информацию из реестра банки смогут не раньше, чем через шесть месяцев после вступления в силу закона, но не позже чем с 31 декабря 2018-го.