Університет Богомольця відмінив тендер на тести «Крок» за 1,4 мільйона, на який не прийшов Центр тестування

ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» 14 лютого відмінив тендер на проведення ліцензійних інтегрованих іспитів очікуваною вартістю 1,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік хотіли замовити послуги із проведення іспитів «Крок» зі стоматології, фармації, медичної психології, загальної лікарняної практики, технології парфумерно-косметичних засобів із загальною потребою 6 196 студентів. Переможець мав би:

  • сформувати, перевірити і надрукувати екзаменаційні та підготовчі матеріали;
  • провести іспит в університеті шляхом відрядження туди свого(їх) представника(ів) і надання замовнику необхідних матеріалів та письмового приладдя;
  • передати замовнику екзаменаційні буклети у кількості екземплярів, яка відповідає кількості студентів, зареєстрованих замовником до початку тесту;
  • забезпечити обробку результатів тесту;
  • упродовж 14 днів після складання тесту надіслати на офіційну адресу електронної пошти замовника індивідуальні результати та упродовж 30 днів після оприлюднення результатів передати представнику замовника особисто сертифікати про результати.

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я вимагав прибрати низку умов, які вважав дискримінаційними.

Зокрема йшлося про ліцензію Міносвіти на освітню діяльність, яку Центр не може надати, бо не підлягає ліцензуванню, тоді як його право на підготовку і проведення ліцензійних іспитів підтверджують діючі накази МОЗу. Замовник відповів, що документація тендеру дозволяє потенційному учаснику замість такої ліцензії подати довідку в довільній формі про причини неподання з посиланнями на підтверджуючі документи.

Також Центр вимагав вказати окремо кількість вітчизняних, іноземних і англомовних студентів, які будуть перескладати іспити. Університет заявив, що документація тендеру містить потребу по всім найменуванням послуг. Однак «Наші гроші» не знайшли там розподілу студентів, які перескладатимуть перший іспит «Крок 1. Стоматологія».

Крім того, Центр не хотів надавати завірені копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду директора, вимагав роз’яснень «щодо порядку зміни проекту договору про закупівлю до його підписання» і заявив, що не може принести нотаріально завірену копію статуту, оскільки його оригінал не завірений нотаріусом.

На торги приходило лише ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» («НДІ ПІТ») із ціною, на 161 грн. вищою за очікувану суму в 1,40 млн грн.

Нагадаємо, 20 лютого МОЗ відсторонив ректора НМУ імені Богомольця Катерину Амосову та директора Центру Ірину Булах, бо в цей день студенти не змогли скласти перший іспит «Крок 1. Стоматологія». Частина студентів і викладачів оголосили страйк на знак незгоди з рішенням МОЗу про відсторонення Амосової. Решта студентів не змогли продовжити навчання 26 лютого, оскільки прихильники Амосової закрили приміщення університету, щоб не допустити туди в. о. ректора, призначеного МОЗом.

Конфлікт навколо «Кроку» виник через оплату університетом послуг Центру. За словами Амосової, університет просив МОЗ виділити у 2018 році для оплати послуг Центру із тестування 450 тис грн., а отримав 300 грн.

В листопаді 2017 року Антимонопольний комітет України рекомендував Кабміну врегулювати порядок проведення ліцензованих інтегрованих іспитів, визначивши:

  • платність або безоплатність цих послуг;
  • джерело походження коштів на їх фінансування;
  • у випадку платності – обов’язкове погодження організацією-тестувальником порядку формування і вартості послуг із МОЗом як профільним центральним органом.

Від «Наших грошей»

За нашими даними, рекомендації АМКУ не призвели до унормування конфліктної ситуації і прийняття відповідних нормативно-правових актів. Відтак неврегульованість ситуації з фінансуванням тестування на фоні конфлікту між університетом і Центром тестування зрештою вилилась у зрив самого екзамену. Тендерні скарги МОЗівського Центру, на нашу думку, вказують на небажання Центру тестування формально відмовлятись від участі в відкритих торгах університету, але все-таки не взяти в ньому участь під якимось приводом. Також відмітимо, що університет раніше не зміг знайти можливості оплатити тести «Крок» у сумі 450 тис грн., але знайшов можливість оголосити закупівлю послуг з розміщення інформації про свою діяльність у ЗМІ на 3,11 млн грн.




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