Суд скасував рішення сесії, на якій депутат проголосував за надання батькові землі під Ніжином

Суд визнав незаконним рішення Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області, згідно з яким було надано згоду батькові депутата Сергія Петрика на складання проекту відведення земельної ділянки площею 0,24 га в смт. Лосинівка. Про це написало видання «Події і коментарі».

Йдеться про ділянку для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в смт. Лосинівка по вул. Київська, 50.

За даними Ніжинської місцевої прокуратури, у кінці 2016 року на сесії селищної ради було винесено на голосування питання про надання цієї землі. Депутат був присутній на сесії, але не попередив про наявність конфлікту інтересів, і разом з іншими депутатами позитивно проголосував за землю для свого батька Михайла Петрика.

У 2017 році Ніжинський міськрайонний суд оштрафував на 3400 грн. депутата, який порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, апеляція підтримала рішення. 16 лютого цього року Ніжинський міськрайонний суд скасував рішення сесії про земельне питання для батька депутата.

Від «Наших грошей»:

Сергій Петрик є приватним підприємцем. Він пройшов в Лосинівську селищну раду від «Батьківщини».

Згідно з декларацією Сергія Петрика, він та його сім’я, включаючи і батька, мають 7 ділянок загальною площею 5,5 га.

Згідно з реєстром судових рішень, Сергій Петрик фігурував ще в одній справі про адміністративне правопорушення. Минулого року суд зобов’язав його сплатити 153 грн. штрафу, оскільки він, керуючи автомобілем «Mercedes E 220», не зупинився на вимогу поліцейського.


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