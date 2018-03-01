Суд скасував рішення сесії, на якій депутат проголосував за надання батькові землі під Ніжином
Суд визнав незаконним рішення Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області, згідно з яким було надано згоду батькові депутата Сергія Петрика на складання проекту відведення земельної ділянки площею 0,24 га в смт. Лосинівка. Про це
Йдеться про ділянку для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в смт. Лосинівка по вул. Київська, 50.
За даними Ніжинської місцевої прокуратури, у кінці 2016 року на сесії селищної ради було винесено на голосування питання про надання цієї землі. Депутат був присутній на сесії, але не попередив про наявність конфлікту інтересів, і разом з іншими депутатами позитивно проголосував за землю для свого батька Михайла Петрика.
У 2017 році Ніжинський міськрайонний суд
Від «Наших грошей»:
Сергій Петрик є приватним підприємцем. Він пройшов в Лосинівську селищну раду від «Батьківщини».
Згідно з
Згідно з реєстром судових рішень, Сергій Петрик фігурував ще в одній справі про адміністративне правопорушення. Минулого року суд
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01.03.2018 06:12