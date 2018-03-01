ExxonMobil выходит из совместных с "Роснефтью" проектов
Причиной стали санкции против роSSийского энергетического сектора.
Крупнейшая нефтегазовая корпорация США ExxonMobil в 2018 году начнет выходить из совместных с "Роснефтью" проектов по поиску месторождений нефти.
Об этом говорится в годовом отчете корпорации, который она направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет РБК.
Компания отметила, что делает это в рамках соблюдения требований американского правительства, которое в 2017 году законодательно закрепило и расширило санкции против РоSSии.
В отчете отмечается, что в 2013–2014 годах американская корпорация и "Роснефть" создали различные подразделения для исследовательских работ и нефтеразведки. В 2014 году, указывает ExxonMobil, США и страны Евросоюза ввели ограничения против энергетического сектора РоSSии, а во второй половине 2017 года Белый дом расширил и законодательно утвердил эти санкции.
"Ввиду вышеизложенного корпорация и ее дочерние структуры намерены соблюдать все требования законодательства, правила и положения. В конце 2017 года корпорация приняла решение выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально выход начнется в 2018 году", - сказано в документе.
Также в американской нефтегазовой компании подсчитали свои возможные убытки: по их данным, решение о выходе из совместных с "Роснефтью" проектов приведет к потере $0,2 млрд.
В отчете говорится, что на конец 2017 года Exxon в рамках совместных предприятий с "Роснефтью" располагала правами на бурение в РоSSии на площади 63,6 млн акров в нескольких морях. Это в пять раз больше, чем площади в США (12,8 млн акров), на которых может вести бурение Exxon.
ExxonMobil является давним партнером "Роснефти". Однако с 2014 года сотрудничество стало сталкиваться с трудностями, после того как Минфин США запретил американским предприятиям и гражданам предоставлять технологии и оказывать услуги для проектов в РоSSии на арктическом шельфе, на глубоководье и в сланцевых формациях. Так, осенью 2014 года американская компания приостановила совместную работу с "Роснефтью" на шельфе Арктики. Компании успели вместе пробурить только одну скважину - "Университетская-1" в Карском море.
Когда Дональд Трамп в конце 2016 года выбрал на тот момент главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, критики американского президента опасались, что Тиллерсон будет помогать своей бывшей компании возобновить работу в РоSSии. Однако в апреле 2017 года Минфин США объявил, что не будет выдавать ExxonMobil лицензии на буровые работы, которые запрещены действующими санкциями в отношении РоSSии. В июле 2017 года Минфин США оштрафовал Exxon на $2 млн за подписание ряда соглашений с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в мае 2014 года (он уже с апреля 2014-го находился в санкционном списке), Exxon оспорил штраф в техасском суде.
Всего у ExxonMobil и "Роснефти" было десять совместных проектов, которые включали в себя геологоразведку и освоение роSSийского шельфа в Черном море и в Арктике, а также проекты в Западной Сибири. Все они были приостановлены. Санкции не затронули только нефтегазовый проект "Сахалин-1" в Охотском море, где Exxon является оператором, а "Роснефть" - одним из партнеров.
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