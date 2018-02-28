"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"

По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные роSSийским "Газпромом" объемы газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

Арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

Напомним, в мае 2017 года Стокгольмский суд полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" к роSSийскому "Газпрому" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года по принципу take or pay. Суд обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. При этом "Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.