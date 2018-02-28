Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро

Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе.

Еврокомиссия готова предоставить Украине помощь в 1 млрд евро

Европейская комиссия готова предоставить Украине транш финансовой помощи на сумму 1 млрд евро. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия готова предложить новый транш на сумму 1 млрд евро Украине. Предложение, вероятно, будет отправлено в Совет Европы и Eвропейский парламент на следующей неделе. Если все будет хорошо, первый транш может быть выплачен в июле-сентябре", - написал Йозвяк в Twitter.

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, после того, как предложение поступит, его будут обсуждать страны-участницы Евросоюза и Европарламент.

"Сейчас Еврокомиссия поддержала в принципе новую программу макрофинансвой помощи Украине, но процедуры еще продолжаются. Я думаю, со стороны Еврокомиссии уже официальное продолжение может быть на следующей неделе. Будет официальное предложение, которое уже будет обсуждаться странами-участницами ЕС и Европарламентом", - заявил Домбровскис в комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее сегодня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

В январе 2018 года появилась информация, что Украина не получит новую макрофинансовую помощь от Европейского Союза без возобновления программы Международного валютного фонда.


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