Суд конфисковал нефтеперевалку Курченко в порту Рени

Ориентировочная стоимость терминала составляет более 100 млн грн.

Суд конфисковал нефтеперевалку Курченко в порту Рени
Фото: topor.od.ua

Генеральная прокуратура объявила о спецконфискации компании "Лагуна-Рени", которая использовалась в схемах Сергея Курченко. Эта структура владеет терминалом перегрузки сжиженного газа с наземного и водного транспорта в порту Рени на Дунае, мощностью около 300 тыс. тонн в год, с хранилищем емкостью 3 тыс. кубометров

"В ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация в пользу государства ООО «Лагуна-Рени». Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн", - сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

На сайте ГПУ говорится, что спецконфискация осуществлена по решению Киевского районного суда Одессы в рамках сделки о признании вины с бывший руководителем и трема другими сотрудниками ООО "Лагуна-Рени".

Напомним, в марте 2017 года перевалка была арестована Приморским районным судом Одессы в рамках расследования хищения государственных средств компаниями беглого олигарха Сергея Курченко, после чего ее передали в оперативное управление государственного предприятия УТЭК ("Украинская топливно-энергетическая компания").

По версии следствия, должностные лица ООО "Лагуна-Рени" в 2012-2014 годах помогали ввозить под видом дальнейшего транзита нефтепродукты, которые в действительности продавались в стране без уплаты налогов и сборов ("прерванный транзит"). Сотрудники компании вносили в официальные документы недостоверные сведения о перемещении нефтепродуктов автомобильным транспортом, заезда на территорию порта, загрузки на суда и другие сведения, связанные с таможенным и пограничным оформлением выхода судов из портов.


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