Гройсман обещает системное снижение цен на газ

Украина в ближайшие несколько лет перейдет на полное самостоятельное обеспечение газом благодаря увеличению добычи голубого топлива, а также мероприятиям энергоэффективности.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа .

«За несколько лет мы перейдем на полное обеспечение газом Украины. Мы начнем системное уменьшение цен на газ. Мы увеличили добычу газа и будем это делать в 2018-2020 годах», — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что местные органы власти должны заниматься ремонтом котельных, труб и домов на местах, чтобы уменьшить потребление газа.

«Мы из Киева не можем отремонтировать, мы можем только помогать. В рамках децентрализации мы предоставили достаточно ресурсов, чтобы местные органы власти были в состоянии это делать», — добавил Гройсман.

Он напомнил, что запуск Фонда энергоэффективности стал эффективным инструментом модернизации жилищного фонда.

«Мы выделили 2 млрд грн, из которых 400 млн — это теплые кредиты», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, около 100 млн евро должно поступить для Фонда энергоэффективности от европейских партнеров. По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива должна составлять не менее 1,5 млрд кубометров.