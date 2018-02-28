Гройсман обещает системное снижение цен на газ

газ

Украина в ближайшие несколько лет перейдет на полное самостоятельное обеспечение газом благодаря увеличению добычи голубого топлива, а также мероприятиям энергоэффективности.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.

«За несколько лет мы перейдем на полное обеспечение газом Украины. Мы начнем системное уменьшение цен на газ. Мы увеличили добычу газа и будем это делать в 2018-2020 годах», — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что местные органы власти должны заниматься ремонтом котельных, труб и домов на местах, чтобы уменьшить потребление газа.

«Мы из Киева не можем отремонтировать, мы можем только помогать. В рамках децентрализации мы предоставили достаточно ресурсов, чтобы местные органы власти были в состоянии это делать», — добавил Гройсман.

Он напомнил, что запуск Фонда энергоэффективности стал эффективным инструментом модернизации жилищного фонда.

«Мы выделили 2 млрд грн, из которых 400 млн — это теплые кредиты», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, около 100 млн евро должно поступить для Фонда энергоэффективности от европейских партнеров. По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива должна составлять не менее 1,5 млрд кубометров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок МіноборониМерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони
Блок рекламы


Похожие новости
Уряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економіюУряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економію
Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг
Макрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во ФранцииМакрон обещает закрыть все ТЭЦ на угле во Франции
Гройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом годуГройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом году
«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави
В бюджете достаточно средств для повышенных пенсий, - ГройсманВ бюджете достаточно средств для повышенных пенсий, - Гройсман
Гройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспортГройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспорт
Гройсман: Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП УкраиныГройсман: Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины
Жена Гройсмана купила у него недвижимость за 8,8 млнЖена Гройсмана купила у него недвижимость за 8,8 млн
Гройсман назвал размер минимальной зарплаты на следующий годГройсман назвал размер минимальной зарплаты на следующий год
Последние новости
Подгружаем последние новости