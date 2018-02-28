Суд вернул Гостиный двор государству

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры.

Суд вернул Гостиный двор государству
Фото: kiev.segodnya.ua

Киевский апелляционный хозяйственный суд в среду вернул государству здание Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади в Киеве, сообщает столичная прокуратура.

С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв.м. находилась в аренде частной структуры - ПАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

ФГИ обратилось в Хозсуд Киева с иском о расторжении договора аренды. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Прокуратура Киева внесла апелляционную жалобу на это решение, которая была удовлетворена в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

Напомним, в 2011 году в Киеве началось мощное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" - согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.


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