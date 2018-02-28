RAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в Украине

"Все будут знать, какой тариф ожидать".

RAB-регулирование повысит прозрачность тарифообразования, - глава представительства ЕБРР в Украине
Фото: Наш Репортер

Применение стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование) позволит инвесторам получить прогнозированный срок возврата своих инвестиций, поэтому внедрение RAB-регулирования крайне важно для успешной приватизации облэнерго. Такое мнение высказал Директор, Глава представительства Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер, пишут "Українські новини" "Любой инвестор, будь то энергетический сектор или нет, захочет видеть, какова будущая прибыль от его инвестиций. Да, может существовать инвестор, который примет решение и без внедрения RAB-регулирования, но в целом люди хотят видеть предсказуемую среду", - отметил Шевки Аджунер.

По его мнению, применение RAB-регулирования также позволит повысить прозрачность процесса тарифообразования.

"Все будут знать, какой тариф ожидать. Это чисто математический процесс расчёта того, каков будет тариф, чтобы запустить инвестиционный капитал", - считает Директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Напомним, 10 января 2018 года было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго, что призвано стимулировать компании к сокращению расходов и инвестициям в сети. Эксперты считают использование стимулирующего ценообразования – эффективным способом модернизировать изношенное оборудование энергокомпаний. В частности, эксперты Центра Разумкова отмечают, что предложенная Нацкомиссией (НКРЭКУ) модель RAB-регулирования подходит для привлечения инвестиций в модернизацию сетей.


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