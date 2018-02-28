Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду
Суд зобов’язав благодійний фонд «Дахнівська січ» повернути департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради будинок для відпочинку загальною площею 123,5 кв м. у селі Свидівок. Про це
Йдеться про базу відпочинку «Дахнівська Січ», яка знаходиться в лісовому масиві поблизу черкаського мікрорайону Дахнівка. Адміністративно вона відноситься до Свидівської сільради. Комплекс будівель бази відпочинку орендує благодійний фонд «Дахнівська Січ», засновником якого є депутат Черкаської міської ради від БПП Микола Мирза разом з членами родини.
Родина депутата займається господарською діяльністю на цій базі з 2011 р. В січні 2016 році департамент міськради та «Дахнівська Січ» уклали нову угоду про оренду комунальної нерухомості площею 5941 кв. м. В квітні 2016 року було укладено додаткову угоду якою, благодійному фонду віддали ще один будинок для відпочинку площею 123 кв. м. Передачу саме цього будинку суд визнав неправомірною через невідповідність опису об’єкта в тексті угоди – опису у свідоцтві про власність.
У серпні 2017 року Господарський суд
Окрім цього прокуратура намагалася
В обґрунтуванні рішення міської ради про надання пільгової плати за оренду комплексу йдеться про «важливе соціальне значення об’єкта». За даними видання, депутат Микола Мирза неодноразово надавав можливість проводити у комплексі різні масові заходи та фестивалі.
Разом з тим на базі тривалий час ведеться комерційна діяльність. Так за даними оголошень у
Будинки бази на даний час перебувають у комунальній власності, а земля відноситься до адміністративних меж Свидівоцької сільської ради. Через тривалий спір між міською та сільською радами землю під комплексом не відведено і не внесено до кадастрової карти.
Від «Наших грошей»:
Засновниками благодійного фонду «Дахнівська січ», крім Миколи Мирзи, є дружина депутата Тетяна Мирза та його донька Вероніка. Керівник БФ Маргарита Пономаренко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.