Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву оренду

Прокуратура відсудила у «порошенківця» будинок бази відпочинку, але не скасувала дешеву орендуСуд зобов’язав благодійний фонд «Дахнівська січ» повернути департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради будинок для відпочинку загальною площею 123,5 кв м. у селі Свидівок. Про це написав Олександр Безпрозванний у виданні «Кропива».

Йдеться про базу відпочинку «Дахнівська Січ», яка знаходиться в лісовому масиві поблизу черкаського мікрорайону Дахнівка. Адміністративно вона відноситься до Свидівської сільради. Комплекс будівель бази відпочинку орендує благодійний фонд «Дахнівська Січ», засновником якого є депутат Черкаської міської ради від БПП Микола Мирза разом з членами родини.

Родина депутата займається господарською діяльністю на цій базі з 2011 р. В січні 2016 році департамент міськради та «Дахнівська Січ» уклали нову угоду про оренду комунальної нерухомості площею 5941 кв. м. В квітні 2016 року було укладено додаткову угоду якою, благодійному фонду віддали ще один будинок для відпочинку площею 123 кв. м. Передачу саме цього будинку суд визнав неправомірною через невідповідність опису об’єкта в тексті угоди – опису у свідоцтві про власність.

У серпні 2017 року Господарський суд задовольнив позов прокурора про визнання недійсною цієї додаткової угоди та зобов’язав повернути будівлю департаменту економіки та розвитку. В листопаді 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив рішення в силі.

Окрім цього прокуратура намагалася скасувати рішення міської ради від 24 квітня 2017 року про пільгову ставку оренди за комплекс та додаткову угоду з благодійним фондом, яка була укладена рішенням сесії міськради. Згідно з документами, вартість оренди комплексу становить 2 тис грн. на місяць протягом року (до квітня 2018 року). Прокуратура наполягала, що вартість оренди комплексу занижена, а міська рада перевищила свої повноваження по встановленню пільгової вартості оренди. Однак у 2017 року спочатку Господарський суд області, а потім Київський апеляційний господарський суд не скасували рішення сесії та не визнали угоду недійсною.

В обґрунтуванні рішення міської ради про надання пільгової плати за оренду комплексу йдеться про «важливе соціальне значення об’єкта». За даними видання, депутат Микола Мирза неодноразово надавав можливість проводити у комплексі різні масові заходи та фестивалі.

Разом з тим на базі тривалий час ведеться комерційна діяльність. Так за даними оголошень у відкритих джерелах, вартість доби перебування дитини в таборі в 2017 році коштувала 325 грн.

Будинки бази на даний час перебувають у комунальній власності, а земля відноситься до адміністративних меж Свидівоцької сільської ради. Через тривалий спір між міською та сільською радами землю під комплексом не відведено і не внесено до кадастрової карти.

Від «Наших грошей»:

Засновниками благодійного фонду «Дахнівська січ», крім Миколи Мирзи, є дружина депутата Тетяна Мирза та його донька Вероніка. Керівник БФ Маргарита Пономаренко.

Микола Мирза також є співвласником ТОВ «Памсі-агро», ТОВ «Лесор», ТОВ «Галерея», ТОВ «Кінолюкс», ТОВ «Бар», ТОВ «Мультиплекс-Черкаси» та фірмою зі схожою назвою ТОВ «Мультіплекс-Черкаси», а також засновником ПП «Лінкор-ММО».


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