Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд

Компания Amazon заключила сделку о покупке стартапа Ring — разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек $160 млн инвестиций при оценке близкой к $1 млрд. Точная сумма сделки не называется, однако по данным медиа, сумма сделки составляет более $1 млрд. О сделке уже сообщили ряд СМИ , в том числе — GeekWire , Reuters и TechCrunch со ссылкой на собственные источники. , пишут AIN.UA

JUST IN: Amazon has agreed to acquire https://t.co/C3cz9IFjqe for more than $1 billion — source $AMZN pic.twitter.com/7o3jAlRvVk