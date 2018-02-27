Исследование: токен от Ripple — самый волатильный среди первой тройки криптовалют
Ripple — технологическая компания, которая занимается разработкой технологии межбанковских платежей. Также она является крупнейшим держателем токена XRP, общая капитализация которого уступает только биткоину и эфиру. В планах Ripple использовать XRP в собственной платежной системе, которая избавит банки от длительных международных транзакций и затрат на посредников. Пока что этому мешает ряд проблем: помимо законодательной неопределенности, XRP еще и невероятно волатилен,
Данные собраны с начала 2016 года по 21 февраля 2018
С сентября по январь стоимость криптоактива поднялась на 2000%, после чего упала на 58%. Стоимость XRP меняется сильнее, чем у золота или акций во время кризисных периодов,
Авторы отмечают, что несмотря на суммарную капитализацию криптовалютного рынка в $500 млрд после ценового скачка в 2017 году, таким активам еще далеко до попадания в традиционные инвесторские портфели. Зато, несмотря на общепринятую осторожность в отношении биткоина и альткоинов, BlackRock предсказывают большой потенциал лежащей в его основе технологии, блокчейну.
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