«Банковская тайна»: НБУ потребовал не нарушать закон

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В 2020 году Украина может присоединиться к международному общему стандарту отчетности CRS, который предполагает отмену банковской тайны. Об этом сообщил глава Минфина Александр Данилюк. Если это произойдет, то украинцам придется показать все свои вклады.

Пока же банкирам не стоит забывать об административной и даже уголовной ответственности за «превышение служебных полномочий и разглашение тайны».

Юристы говорят, что почти все банки требуют от клиентов заполнить специальные анкеты и указать где у них еще открыты счета. Также банкиров интересуют новые клиенты, особенно их кредитная активность, передает Час Пик.

Национальный банк Украины потребовал от финучреждений аккуратно пользоваться полученной информацией и не разглашать банковскую тайну. В то же время, банкиры могут собирать сведения об украинцах. Об этом идет речь в письме НБУ, адресованном финансистам - «О недопустимости неправомерного использования персональных данных». Документ оказался в распоряжении UBR.ua.

В частности, в письме регулятора отмечается, что банкиры не могут собирать конфиденциальную информацию о лице без его согласия (кроме случаев, определенных законом). За подобные действия можно угодить за решетку на срок до 3-х лет.

Вместе с тем в НБУ заявляют, что банки должны проводить идентификацию и верификацию клиентов (людей и бизнеса), но без нарушения правил по персональным данным и банковской тайне.


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