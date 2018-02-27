ФГИ начал готовить "Центрэнерго" к приватизации
Это последние ТЭС, которые еще находятся в госсобственности.
Фонд государственного имущества начал процесс подготовки "Центрэнерго" к приватизации.
Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Фейсбуке.
Так, по его словам, сегодня состоялась встреча совместной рабочей группы Фонда госимущества, менеджмента "Центрэнерго", компании Ernst & Young, которая является советником, а также представителей Baker Tilly - компании, которая будет заниматься аудитом предприятия в рамках работы советника.
В ходе заседания были определены шаги по подготовке, сроков и необходимой информации для работы советника.
"Это, фактически, первое предприятие в Украине, которое будет приватизировано с привлечением советника (Ernst & Young) на которого возлагается ответственность за формирование финансовой модели, аудита, оценки и поиска мощного международного инвестора", - отметил Трубаров.
Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что на "Центрэнерго" есть минимум один иностранный покупатель.
В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Киевская область), Змиевская (Киевская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.
Станции "Центрэнерго" - это последние ТЭС, которые еще находятся в госсобственности.
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27.02.2018 15:29