Евросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом

Средства будут выделены из Европейского инвестиционного банка.

Евросоюз решил выделить дополнительно €3,7 млрд на проекты за пределами ЕС , направленные на борьбу с миграционным кризисом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС .

Новые средства будут выделены из Европейского инвестиционного банка.

"В целом лимит финансирования по гарантии ЕС увеличен на €5,3 млрд. Из них €3,7 млрд предназначены для проектов в государственном и частном секторах, обеспечивающих стратегический ответ на коренные причины миграции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что €1,4 млрд будут выделены для проектов в государственном секторе, а еще €2,3 млрд - на кредитование проектов для частного сектора.