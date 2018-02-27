Евросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом

Средства будут выделены из Европейского инвестиционного банка.

Евросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом
Фото: podrobnosti.ua

Евросоюз решил выделить дополнительно €3,7 млрд на проекты за пределами ЕС, направленные на борьбу с миграционным кризисом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Новые средства будут выделены из Европейского инвестиционного банка.

"В целом лимит финансирования по гарантии ЕС увеличен на €5,3 млрд. Из них €3,7 млрд предназначены для проектов в государственном и частном секторах, обеспечивающих стратегический ответ на коренные причины миграции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что €1,4 млрд будут выделены для проектов в государственном секторе, а еще €2,3 млрд - на кредитование проектов для частного сектора.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Австрия и Венгрия будут добиваться усиления охраны внешних границ ЕС.


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