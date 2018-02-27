Составлен рейтинг крупнейших землевладельцев Украины

На первое место вышел "Кернел".

?Составлен рейтинг крупнейших землевладельцев Украины
Фото: пресс-служба президента

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского по итогам 2017 года вышел на первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев Украины. Земельный банк холдинга составляет 604,5 тыс. га, подсчитало профильное издание "Латифундист".

В июне 2017 году "Кернел" стал собственником холдинга "Украинские аграрные инвестиции", который управлял более чем 190 тыс. га земли и мощностями единовременного хранения на 200 тыс. тонн, а в начале июля в состав "Кернел" вошли активы "Агро Инвест Украина": элеваторные мощности на более чем 170 тыс. тонн и более 27,5 тыс. га земли.

Агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка, который раньше был на первом месте, в 2017 году сократил свои земельные наделы на 5,8% до 570 тыс. га, тем самым уступив свою позицию компании "Кернел".

На третьем месте расположился "Агропросперис" (New Century Holding), бенефициарами которого являются Джордж Рор и Морис Табасиник. Его земельный банк - 430 тысяч га.

"Мироновский Хлебопродукт" Юрия Косюка (370 тыс. га) и "Астарта-Киев" (250 тыс. га) замыкают первую пятерку рейтинга.

Напомним, что в Украине формально запрещена торговля землей сельскохозяйственного назначения. Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты, но политики не решаются запустить рынок земли.


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