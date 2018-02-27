С 1 марта «Укрпочта» запускает в Киеве услугу обновленной курьерской доставки

1 марта стартует поэтапное обновление услуг курьерской доставки национального оператора «Укрпочта». Компания начнет предоставлять улучшенные услуги в Киеве, а в дальнейшем обещает масштабироваться на все областные центры страны. Об этом сообщили пресс-служба «Укрпочты», пишут AIN.UA.

Прежде всего речь идет о наращивании мощностей для забора и доставки отправлений курьерами — для этого «Укрпочта» докупила в свой автопарк 131 специализированных авто. Следующи шаг — открытие дополнительных площадок обработки курьерских отправлений, усиление диспетчеризации, а также внедрение ПО для сопровождения курьеров.

По словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского, компания стала активно сотрудничать с клиентами из сегмента электронной коммерции и усиливает сервисы, чтобы отвечать их запросам.

С 1 марта обновленная курьерская доставка станет доступна киевлянам, а с 1 апреля — во Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Заказать услугу можно онлайн в личном кабинете, в отделении или по телефону. Курьеры будут осуществлять забор, доставку всех видов почтовых отправлений (внутренних и международных: письма, посылки, бандероли), принимать или доставлять почтовые переводы, различные виды платежей и подписку на периодические печатные издания. Тарифы на курьерскую доставку от «Укрпочты» можно посмотреть здесь.


Майя Яровая, AIN


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