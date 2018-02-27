С 1 марта «Укрпочта» запускает в Киеве услугу обновленной курьерской доставки

1 марта стартует поэтапное обновление услуг курьерской доставки национального оператора «Укрпочта». Компания начнет предоставлять улучшенные услуги в Киеве , а в дальнейшем обещает масштабироваться на все областные центры страны. Об этом сообщили пресс-служба «Укрпочты», пишут AIN.UA .

Прежде всего речь идет о наращивании мощностей для забора и доставки отправлений курьерами — для этого «Укрпочта» докупила в свой автопарк 131 специализированных авто. Следующи шаг — открытие дополнительных площадок обработки курьерских отправлений, усиление диспетчеризации, а также внедрение ПО для сопровождения курьеров.

По словам руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского, компания стала активно сотрудничать с клиентами из сегмента электронной коммерции и усиливает сервисы, чтобы отвечать их запросам.