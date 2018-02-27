Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький туристичний автобус за 11 мільйонів
Філія «Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» ПАТ «Укргазвидобування» (смт. Козин, Київська обл.) 29 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Амако Україна» новий автобус за 10,89 млн грн. Про це повідомляється у системі
До вересня для комплексу, який включає у себе готель «Platium», поставлять туристичний автобус
У серпні 2017 року ДП «Морський торговельний порт «Южний» купило подібний автобус Iveco Magelys Pro Євро 6, але з туалетом і кухнею на 10% дорожче – за 11,99 млн грн.
Гарантійний строк на автобус становить рік, а на силову лінію – два роки або 160 тис км пробігу. Передбачено оплату протягом місяця після поставки і забезпечення виконання договору 5%. Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,95 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «Окраїна» Олександра Рибальченка і ТОВ «Аванті Груп» Олександра Нефедова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Засновниками фірми «Амако Україна» є Саад А.І. Алкораєф із Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше 1% статутного капіталу переможця належав Віталію Скоцику, який
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