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2018-02-27
В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидации Укринбанка и Городского коммерческого банка.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, Фонд продолжил ликвидации Городского коммерческого банка сроком на один год — с 20 марта 2018 до 19 марта 2019 включительно.
Укринбанку продлили ликвидацию сроком на один год — с 23 марта 2018 до 22 марта 2019 включительно.
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