В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов

ФГВФЛ фонд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидации Укринбанка и Городского коммерческого банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Фонд продолжил ликвидации Городского коммерческого банка сроком на один год — с 20 марта 2018 до 19 марта 2019 включительно.

Укринбанку продлили ликвидацию сроком на один год — с 23 марта 2018 до 22 марта 2019 включительно.


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