В Украине продлили ликвидацию нескольких банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидации Укринбанка и Городского коммерческого банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Фонд продолжил ликвидации Городского коммерческого банка сроком на один год — с 20 марта 2018 до 19 марта 2019 включительно.

Укринбанку продлили ликвидацию сроком на один год — с 23 марта 2018 до 22 марта 2019 включительно.