"Нафтогаз" заверил, что запасов газа хватитдо конца отопительного сезона
В украинских подземных хранилищах остается газа на 2 млрд куб. м больше, чем на эту дату прошлого года.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода, несмотря на ухудшение погодных условий в Украине.
"Синоптики прогнозируют сильные морозы. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении компании в фейсбуке.
По данным "Нафтогаза", в украинских подземных хранилищах остается 10 млрд 400 млн куб. м газа, что на 2 млрд куб. м больше, чем на эту дату прошлого года.
Как сообщалось, с февраля "Нафтогаз" полностью прекратил импорт природного газа, сейчас поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
26.02.2018 16:33
27.02.2018 07:28