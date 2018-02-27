"Нафтогаз" заверил, что запасов газа хватитдо конца отопительного сезона

В украинских подземных хранилищах остается газа на 2 млрд куб. м больше, чем на эту дату прошлого года.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода, несмотря на ухудшение погодных условий в Украине.

"Синоптики прогнозируют сильные морозы. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении компании в фейсбуке.

Фото: facebook.com/NaftogazUA

По данным "Нафтогаза", в украинских подземных хранилищах остается 10 млрд 400 млн куб. м газа, что на 2 млрд куб. м больше, чем на эту дату прошлого года.

Как сообщалось, с февраля "Нафтогаз" полностью прекратил импорт природного газа, сейчас поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.