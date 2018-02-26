Жена Авакова получила 56 млн грн от продажи телеканала "Эспрессо"

Доход министра за год составил 1,1 млн грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.

Декларация министра доступна в едином реестре.

В прошлом году Аваков получил 1,1 млн гривен дохода, а его жена Инна - 57 млн.

Из суммы доходов министра 710 тыс. гривен составила его заработная плата в министерстве, 77 тыс. гривен - роялти от "Издательство Фолио", 295 тыс. - проценты в Ощадбанке.

Жена Авакова получила 292 тыс. гривен зарплаты в ПАО "Инвестор", 304 тыс. гривен зарплаты в Avitalia s.r.l. (Италия), 568 тыс. гривен процентов в Ощадбанке и 55,8 млн гривен от продажи 40% телеканала "Эспрессо" компании Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США).

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 941 тыс. гривен, в Ощадбанке - 425 тыс. гривен и 183 тыс. долларов, у его жены- 3,4 тыс. евро, 1,2 млн гривен, 231 тыс. долларов.

Еще 2 млн долларов Инна Авакова хранит в "Райффайзен Банк Аваль", а 1,4 млн евро - в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 тыс. гривен в драгоценных металлах, 25 тыс. гривен, 10 тыс. долларов, 60 тыс. евро наличными.

У его жены - 35 тыс. долларов, 140 тыс. гривен, 21 тыс. евро наличных средств.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО "Астра-Финанс" составили 5 млн гривен в пользу ООО "Новини-ТВ".

Avitalia должна Авакову 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания от 14 октября 2016 года.

Министр задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

Напомним, Аваков задекларировал 489 тыс. гривен доходов, жена - 302 тыс. гривен в 2016 году.

30 декабря 2017 года Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей телеканала "Эспрессо", продали их Atmosphere Entertainment. Это предприятие приобрело также часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5% и сконцентрировало 77,5% телеканала. Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо".

Новым бенефициаром "Эспрессо" является Иван Жеваго, сын миллиардера Константина Жеваго.