Жена Авакова получила 56 млн грн от продажи телеканала "Эспрессо"

Доход министра за год составил 1,1 млн грн.

Жена Авакова получила 56 млн грн от продажи телеканала "Эспрессо"

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.

Декларация министра доступна в едином реестре.

В прошлом году Аваков получил 1,1 млн гривен дохода, а его жена Инна - 57 млн.

Из суммы доходов министра 710 тыс. гривен составила его заработная плата в министерстве, 77 тыс. гривен - роялти от "Издательство Фолио", 295 тыс. - проценты в Ощадбанке.

Жена Авакова получила 292 тыс. гривен зарплаты в ПАО "Инвестор", 304 тыс. гривен зарплаты в Avitalia s.r.l. (Италия), 568 тыс. гривен процентов в Ощадбанке и 55,8 млн гривен от продажи 40% телеканала "Эспрессо" компании Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США).

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 941 тыс. гривен, в Ощадбанке - 425 тыс. гривен и 183 тыс. долларов, у его жены- 3,4 тыс. евро, 1,2 млн гривен, 231 тыс. долларов.

Еще 2 млн долларов Инна Авакова хранит в "Райффайзен Банк Аваль", а 1,4 млн евро - в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 тыс. гривен в драгоценных металлах, 25 тыс. гривен, 10 тыс. долларов, 60 тыс. евро наличными.

У его жены - 35 тыс. долларов, 140 тыс. гривен, 21 тыс. евро наличных средств.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО "Астра-Финанс" составили 5 млн гривен в пользу ООО "Новини-ТВ".

Avitalia должна Авакову 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания от 14 октября 2016 года.

Министр задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

Напомним, Аваков задекларировал 489 тыс. гривен доходов, жена - 302 тыс. гривен в 2016 году.

30 декабря 2017 года Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей телеканала "Эспрессо", продали их Atmosphere Entertainment. Это предприятие приобрело также часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5% и сконцентрировало 77,5% телеканала. Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо".

Новым бенефициаром "Эспрессо" является Иван Жеваго, сын миллиардера Константина Жеваго.


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