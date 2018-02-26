BP прогнозирует падение спроса на нефть в конце 2030-х

К 2040 году общий парк легковых автомобилей увеличится вдвое — до 2 млрд, из которых 320 млн — будут электрическими (сегодня — 3 млн). Автомобили с ДВС все еще будут преобладать, но аналитики предлагают обратить внимание на другие цифры. По их мнению, электромобилями будут чаще пользоваться. Так, к 2040 году на них придется 30% всех пассажиро-километров. Для сравнения, сегодня этот показатель составляет всего 2%. По словам главного экономиста BP Спенсера Дейла, на электромобилях будут ездить в два с половиной раза чаще и дальше, нежели на классических авто с ДВС.

Согласно исследованию, это связано с развитием «шеринговой экономики», ведь стоимость проезда на электромобиле, поделенная на километр, значительно ниже, чем на бензиновых автомобилях. В итоге, и используют их чаще.

Несмотря на то, что спрос на автомобили будет увеличиваться, благодаря росту благосостояния в развивающихся странах, он будет перенаправляться в сторону электромобилей из-за высоких экологических стандартов. В результате, этот тренд начнет оказывать влияние на потребление нефти. К 2040 году оно составит 18,6 млн баррелей в сутки, чуть ниже, чем в 2016 году (18,7 млн баррелей).