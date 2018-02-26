Минкульт предлагает направить 500 млн грн на патриотические сериалы, телефильмы и анимацию (документ)

Коллегия при министерстве должна одобрить критерии "патриотического кино".

Министерство культуры разработало рекомендации "относительно оценки фильмов патриотической направленности", согласно которым отдельно созданная комиссия будет распределять 500 млн грн из государственного бюджета.

Рекомендации будут вынесены на обсуждение коллегии министерства, заседание которой должно состояться 27 февраля в 14:00. О содержании этих рекомендаций говорится в письме, разосланном членам коллегии, которое попало в распоряжение LB.ua.

Так, под фильмами патриотической направленности, согласно документу, подразумеваются "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".

В состав коллегии, которая должна обсудить рекомендации, входят сам министр, его заместители, Владимир Вятрович, Сергей Проскурня, Мария Задорожная, Филипп Ильенко, Олеся Островская-Лютая, Богдан Кожушко и другие. Состав коллегии можно посмотреть на сайте Минкульта.

Тот факт, что 500 млн, выделенных Минкульту на патриотическое кино, пойдут на телепродукт и анимацию, министр культуры Евгений Нищук озвучил в интервью LB.ua.

По словам министра, Минкульт разработает прозрачные механизмы "для того, чтобы у всех игроков киноиндустрии был доступ к воплощению проектов и использованию этих средств на равных условиях".

Напомним, на 2018 год на украинское кино выделили в общей сложности 1 млрд грн – при этом сумму поделили между Госкино, которое в прошлые годы занималось распределением денег на кинопроекты, и министерством культуры. Последнему выделили полмиллиарда по бюджетной программе 1801180 "Производство (создание) и распространение фильмов патриотической направленности".


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