В Киеве подорожала аренда коммерческой недвижимости
Средняя посещаемость киевских ТРЦ в прошлом году — 787 человек на 1 тыс. кв. м — примерно на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегментах офисной, складской и гостиничной недвижимости.
Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании UTG, передает
В конце 2016 года в Киеве пустовало около 10% помещений в торговых центрах, а в конце 2017 года — только 6,5. Улучшилась ситуация и на рынке офисной недвижимости. За прошлый год вакантность в этом сегменте сократилась с 22,5%, до 15%. Но свободных помещений в Киеве по-прежнему достаточно. Загрузка качественных отелей выросла до 47,3%. Рост к 2016 году — на 7,4%. Это максимальный рост за последние 5 лет.
Активизация на рынке коммерческой недвижимости позволила игрокам повысить цены. В офисах и торговых центрах размер арендной платы устанавливается в долларах и фиксируется по курсу НБУ. В договорах на аренду складов такой привязки нет. Например, за прошлый год месячная аренда площадей под открытие магазина (100-300 кв. м) в торговых центрах подорожала с $30 до $35/кв. м. Офисные площади меньше выросли в цене: с $21 до $22 за объект класса «А» и с $12 до $14 — класса «В». Средний заявленный тариф на аренду гостиничного номера в Киеве в отелях категории 3, 4 и 5 звезд по сравнению с 2016 годом вырос на 2,6%, до 3900 грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
26.02.2018 15:04