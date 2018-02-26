В Киеве подорожала аренда коммерческой недвижимости

Средняя посещаемость киевских ТРЦ в прошлом году — 787 человек на 1 тыс. кв. м — примерно на 10% больше по сравнению с позапрошлым годом. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегментах офисной, складской и гостиничной недвижимости.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании UTG, передает UBR.

В конце 2016 года в Киеве пустовало около 10% помещений в торговых центрах, а в конце 2017 года — только 6,5. Улучшилась ситуация и на рынке офисной недвижимости. За прошлый год вакантность в этом сегменте сократилась с 22,5%, до 15%. Но свободных помещений в Киеве по-прежнему достаточно. Загрузка качественных отелей выросла до 47,3%. Рост к 2016 году — на 7,4%. Это максимальный рост за последние 5 лет.