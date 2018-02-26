В аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах

Серебро пытался незаконно ввезти наш соотечественник, который вернулся из Турции.

В аэропорту "Борисполь" изъяли 20 кг серебра в гранулах
Фото: sfs.gov.ua

Киевские таможенники предотвратили контрабанду 20 кг серебра в гранулах в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Отмечается, что 20 кг серебра пытался незаконно ввезти на территорию Украины наш соотечественник, который вернулся авиарейсом из Турции.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему - "зеленый коридор", чем автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу. Также на момент прохождения контроля пассажир не предоставил таможенной декларации и до момента пересечения "белой линии" не обращался к инспекторам по поводу декларирования перемещаемых товаров.

Партия серебра в гранулах, которая находилась в рюкзаке (ручной клади) без признаков сокрытия, была обнаружена во время проведения выборочного таможенного контроля при пересечении гражданином "белой линии", которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Фото: sfs.gov.ua

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Серебро изъято до вынесения судом решения по делу. Также решается вопрос об определении стоимости изъятого товара.

Напомним, ранее украинец пытался вывезти в РоSSию более 70 медалей и орденов в протезах ног.


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