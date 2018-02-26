Fintech Band анонсировал проект мобильного банка в Великобритании и нацелился на глобальный рынок

«Большая часть свойств продукта, которые мы планируем для британского рынка, будет запущена и в Украине (и среди них будут достаточно интересные!). Так что наши украинские клиенты только выиграют», — сообщил в Facebook Дубилет, пишут AIN.UA .

Пока не известно, как будет называться проект в Великобритании — сейчас Fintech Band в процессе формирования брендинговой стратегии, с которой украинцам будет помогать местное агентство. Также в ближайшие две недели команда подает документы на лицензирование. Если все пройдет хорошо, запуск проекта в бете планируют уже этой осенью.

Партнеров на британском рынке у Fintech Band пока нет — запускаться планируют по другой модели с венчурным финансированием. По словам Дубилета, сейчас команда ведет переговоры с рядом фондов. «В Великобритании мы планируем запуститься самостоятельно — без банка-партнера, потому что там для запуска такого проекта не нужна банковская лицензия. В этом плане рынок и законодательство гораздо более гибкие. И Monzo, и Revolut, и все прочие банки получали лицензии на электронные деньги и платежи — этого было достаточно, чтобы запуститься. Мы пойдет этим же путем», — рассказал Дубилет в комментарии AIN.UA.

Великобритания — это первый шаг Fintech Band за пределы Украины. В целом команда задумала экспансию на всю Европу. «У нас и раньше были контракты с иностранными банками. В первую очередь мы работали с Казахстаном в b2b, просто особо это не афишировали. А сейчас поняли, что готовы выйти на глобальный уровень», — пояснил Дмитрий.

«Я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек-стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет».

Лондон выбрали не случайно — по словам Дубилета, в Англии очень благоприятный климат для fintech-стартапов. «С Великобритании логично начинать, если хочешь делать глобальную экспансию. Хотя здесь конкуренция и выше, но если ты начнешь с Испании или Италии и даже добьешься там успеха, все равно на радар фондов и СМИ ты не выйдешь», — пояснил он.

Пока рано говорить о том, каким будет «английский монобанк» и чем конкретно он будет отличаться от украинского. «В Великобритании другой ландшафт, другое законодательство, игроки, конкуренция. Есть вещи, которые там будет тяжело делать по определению, вроде коммунальных платежей, P2P-переводов. С другой стороны, там проще сделать, например, удаленную аутентификацию — когда не нужен очный контакт для того, чтобы вручить карту», — рассказал Дубилет.