Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

КП «Київський метрополітен» 30 січня за результатами тендеру замовило ПАТ «Київметробуд» капітальний ремонт станції «Святошин». Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Вартість договору становить 153,69 млн грн., однак 7 лютого додатковою угодою зазначили, що сума зобов’язань сторін на 2018 рік відповідно до затверджених КМДА «Напрямків використання бюджетних коштів…» складає 20,00 млн грн.

До жовтня 2018 року мають відремонтувати обидва вестибюлі, вісім виходів/переходів, платформенну ділянку та станцію. Зокрема виконають підготовчі, демонтажні, архітектурно-будівельні, спеціальні, електромонтажні та слабкострумові роботи, встановлять обладнання, устаткування, ліфти/підйомники, влаштують декорацію та навігацію тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Забезпечення виконання договору складає 1%. На заробітну плату піде 6,62 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,4% – 608 тис грн.

Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 153,76 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами «Київметробуду» значаться гендиректор Володимир Петренко та голово наглядової ради Сергій Кияшко. Акціонерами є ПрАТ «Вестінтро» (23%) і ПрАТ «Інтровест» (23%) того ж Петренка, його заступника в «Київметробуді» Олега Токарева та юриста Андрія Кравця, а також вірґінська «Vantaris Ltd» (23%) та кіпрська «Berezaniaholding Ltd» (15%).

Усього з 2009 року переможець отримав підрядів на 3,69 млрд грн., з яких 2,30 млрд грн. – у нинішнього замовника.