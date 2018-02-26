Метробудівці за 154 мільйони відремонтують станцію «Святошин» за таємними цінами

КП «Київський метрополітен» 30 січня за результатами тендеру замовило ПАТ «Київметробуд» капітальний ремонт станції «Святошин». Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість договору становить 153,69 млн грн., однак 7 лютого додатковою угодою зазначили, що сума зобов’язань сторін на 2018 рік відповідно до затверджених КМДА «Напрямків використання бюджетних коштів…» складає 20,00 млн грн.

До жовтня 2018 року мають відремонтувати обидва вестибюлі, вісім виходів/переходів, платформенну ділянку та станцію. Зокрема виконають підготовчі, демонтажні, архітектурно-будівельні, спеціальні, електромонтажні та слабкострумові роботи, встановлять обладнання, устаткування, ліфти/підйомники, влаштують декорацію та навігацію тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Забезпечення виконання договору складає 1%. На заробітну плату піде 6,62 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,4% – 608 тис грн.

Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 153,76 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами «Київметробуду» значаться гендиректор Володимир Петренко та голово наглядової ради Сергій Кияшко. Акціонерами є ПрАТ «Вестінтро» (23%) і ПрАТ «Інтровест» (23%) того ж Петренка, його заступника в «Київметробуді» Олега Токарева та юриста Андрія Кравця, а також вірґінська «Vantaris Ltd» (23%) та кіпрська «Berezaniaholding Ltd» (15%).

Усього з 2009 року переможець отримав підрядів на 3,69 млрд грн., з яких 2,30 млрд грн. – у нинішнього замовника.

Нині єдиним конкурентом було запорізьке ТОВ «ТБ Техностиль» Олександра Волгіна та Олега Харламова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Із листопада 2015 року фірма виграла тендерів на 28,16 млн грн. Крім того, у 2017 року вона був єдиним суперником ТОВ «Енергодарбудмеханізація» на тендері «Київського метрополітену» щодо скандального капремонту станції «Лівобережна» за 24,74 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Украина запретила поставку двигателей для Ан-148 в РоSSиюУкраина запретила поставку двигателей для Ан-148 в РоSSию
Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего законаКабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона
Друга Путина Ротенберга назвали владельцем суперъяхты RahilДруга Путина Ротенберга назвали владельцем суперъяхты Rahil
Блок рекламы


Похожие новости
Автобаза мерії Кривого Рогу приховала, що взяла у лізинг за 4 мільйони
Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові
Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєрШахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр
Новачок за 132 мільйони продав тюремникам рибу на 10% дорожче від минулого року
Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»
«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора
Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за кварталСірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал
«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами
Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони
Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона
Последние новости
Подгружаем последние новости