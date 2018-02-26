Фірма радника Ставицького три роки відбивається від змови, продовжуючи збирати держпідряди

Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» у справі щодо визнання недійсним рішення Харківського ОТВ АМКУ про накладення штрафу на скаржника та ТОВ «Супутник-Сек’юріті» за змову на торгах 2012 року. Висновки судів попередніх інстанцій скасовані, а справа відправлена на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Про це свідчить постанова суду від 13 лютого 2018 року.

У березні 2015 року Харківське відділення АМКУ визнало винними фірми «Беніш Джі Пі Ес Україна» та «Супутник-Сек’юріті» у антиконкурентних узгоджених діях на торгах від КП «Тролейбусне депо №2» щодо закупівлі послуг з управління обчислювальними засобами. Переможець тих торгів, «Беніш Джі Пі ЕС Україна», отримав штраф у розмірі 68 тис. грн, а його конкурент, «Супутник-Сек’юріті» – 10,5 тис. грн. Фірми були внесені до «чорного списку» АМКУ, як такі, що протягом наступних трьох років не можуть брати участь у публічних закупівлях.

Однак, на початку жовтня 2015 року ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» звернулось до суду з позовом про визнання рішення антимонопольників незаконним, а суд на час розгляду справи місцевий суд зупинив виконання рішення регулятора та наклав заборону на стягнення з позивача прописаного у спірному рішенні штрафу.

Уже в другій половині 2015 року «Беніш Джі Пі Ес Україна» прийшло на торги аеропорту «Бориспіль» (989 тис. грн), взяло підряд від Нацполіції у рамках переговорної процедури (5,38 млн грн) – і загалом з моменту винесення рішення регулятора отримало замовлень від бюджетників на понад 20 млн грн. На початку лютого 2018 року «Головний інформаційно-обчислювальний центр» «Укрзалізниці» повідомив про намір замовити «Беніш Джі Пі Ес Україна» послуги GPS за 2,25 млн грн.

У суді позивачі апелюють до того, що «наявність збігів та схожість в оформленні та зовнішньому вигляді пропозицій конкурсних торгів не є підставою для кваліфікації дій, як антиконкурентних, оскільки «немає жодних доказів негативного впливу на стан конкуренції під час проведення торгів».

Однак, із рішення харківського АМКУ випливає, що підставою для висновків щодо змови послугувала не лише «схожість» документів. Пропозиції фірм були подані на розгляд тендерного комітету в один день, а документи мали однакову дату, послідовні реєстраційні номери та були завірені одним приватним нотаріусом.

Крім того, відділення встановило, що між компаніями до та після торгів існували відносини щодо поворотної фінансової допомоги.

Проте, у першому судовому колі регулятор зміг частково захистити своє рішення лише у касації , суди нижчих інстанцій доходили до висновку, що:

«Територіальним відділенням АМК України не доведено того, як схожість в оформленні пропозицій конкурсних торгів та допущення однаковості при їх складанні спотворило результати торгів. Самі по собі обмін інформацією стосовно оформлення документів при підготовці конкурсних пропозицій, наявність схожості в оформлених документах, поданих у складі конкурсних пропозицій, та інші співпадіння та схожості не є підтвердженням узгодженості дій, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції».

Друге та третє коло розглядів у першій-другій інстанціях було програшним для приватників, однак Верховний суд щоразу відправляв справу на новий розгляд.

Востаннє колегія судді Касаційного госпсуду погодилась із позивачем у частині того, що «законодавство не містить заборони щодо залучення до збирання необхідних довідок інших осіб, та це саме по собі ще не свідчить беззаперечно про узгодженість дій і порушення конкурентного законодавства».

Отже, підсумували у касації, судами не встановлено, чи впливала підготовка конкурсних пропозицій певними особами на проведення торгів і якщо так, то якою саме мірою.

ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» зареєстроване на компанію «Сек’юріті Сістемз Енд Девелопмент Лімітед» (54,5%, Мальта) та київське товариство з іноземними інвестиціями «ТД “Укртекст”» (45,5%). Остання належить Віктору Чопенку і компанії «Беніш Груп Лімітед», яка також зареєстрована на Мальті.

Ще на початку 2016 року засновником «Беніш Джі Пі Ес Україна» був також Євген Фельдшеров, відомий як позаштатний радник екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького у 2013 році.