Как в Украине вырастут тарифы на электроэнергию

В Украине целый ряд облэнерго подал в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявления о переходе на RAB-тарифы. Проведенные расчеты показали, что электроэнергия для населения в 2018-м году может подорожать примерно на 20%.

Об этом говорится в материале Realist `a.

Как показывает практика и уже проведенные расчеты части компаний, RAB-тариф может увеличить стоимость услуг облэнерго в несколько раз. В то же время, как говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), электроэнергия для населения в 2018-м может подорожать примерно на 20%. Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк еще до того, как ввели RAB-тарифы, прогнозировал, что стоимость электроэнергии может возрасти примерно на 10%.

Как уже ранее писал Realist, RAB-тарифы начнут действовать в Украине с апреля этого года, но не для всех облэнерго, а только для тех, кто выполнит определенные условия. Так, компаниям необходимо избавиться от долгов перед «Энергорынком», подготовить документы с обоснованием, обратиться в НКРЭКУ. Учитывая, что RAB-тарифы в несколько раз позволяют увеличить прибыль (если говорить обо всех компаниях, то речь может идти о дополнительных почти 30 млрд грн), переходить на них выгодно всем компаниям.

«Киевоблэнерго» обратилось в НКРЭКУ с просьбой повысить им тарифы до 31 марта. А уже 1 апреля, вероятно, компания сможет претендовать на RAB-тарифы. Согласно опубликованному проекту постановления, «Черниговоблэнерго» предлагает поднять тариф на передачу электроэнергии для потребителей 2-го класса напряжения с 359,7 грн/Мвт*час до 1257,2 грн/Мвт*час. У «Сумыоблэнерго» тариф на поставку электроэнергии 2-го класса увеличится с 443,04 грн/Мвт*час до 1325,29 грн МВт*час.