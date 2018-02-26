Кому из украинцев резко повысят пенсию

Украинцы, которые вышли на пенсию после службы в органах внутренних дел, ждет резкое повышение социальных выплат.

Соответствующий документ был обнародован на сайте правительственного портала, пишет newangelll.

«Пересчитать с 1 января 2016-го года пенсии, согласно условиям Закона« О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, а также некоторых других лиц », лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел», — говорится в сообщении. Следует уточнить, что этим украинцам с 1 января этого года повысят пенсионное обеспечение на 50%. Более того, в период с января по март следующего года им повысят пенсии еще на 75%.

В то же время, по состоянию на 1 января 2020 года, чиновники планируют повысить им пенсии на 100% по сравнению с показателем 2018 года. Обратим внимание, что выплачивать пенсии украинцам за 2016-2017 годы будут ежемесячно в виде отдельной суммы.

Напомним, украинцам, которые до выхода на пенсию находились на военной службе, повысили социальные выплаты сразу на несколько сотен гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, все пенсионеры-военнослужащие должны получать пенсию на 1,5 тысячи гривен больше.



