В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года

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Кабинет Министров решил выплачивать в 2018 году 50%, в 2019 году — 75%, с 2020 года — 100% суммы повышенной пенсии военным, пересчитанной по состоянию на 1 марта 2018 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №103 от 21 февраля.

При этом Кабмин поручил пересчитать пенсии, назначенные согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» до 1 марта 2018 года (кроме пенсий сотрудникам органов внутренних дел) с учетом размера оклада и надбавок согласно постановлению Кабмина №704 от 30 августа 2017 года.

Выплата пересчитанных повышенных пенсий будет осуществляться с 1 января 2018 года в выше названных размерах.

Отдельно поручено пересчитать пенсии сотрудникам органов внутренних дел с 1 января 2016 года (в соответствии с размером денежного обеспечения полицейского согласно постановлению Кабмина № 988 от 11 ноября 2015 года о денежном обеспечении Национальной полиции). Выплата пересчитанных таким образом пенсий сотрудникам органов внутренних дел будет проводиться с 1 января 2018 года.

Указано, что сумма пересчитанных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года рассчитывается Пенсионным фондом по состоянию на 1 января 2018 года и выплачивается после выделения средств на их финансирование из госбюджета в следующем порядке: с 1 января 2019 года ежемесячно в размере 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером полученной пенсии в 2016-2017 годах, с января 2020 года — в размере 100% такой разницы до обеспечения полной выплаты рассчитанной суммы.

В случае, если пересчитанные пенсии военным окажутся ниже, сохраняется размер ранее назначенных пенсий.

Источник: LB.ua


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