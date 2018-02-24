«Университет потерял свою душу». Как Singularity University выбирается из репутационной ловушки

Университет Сингулярности — это бизнес-инкубатор, который одновременно является и учебным заведением, и «мозговым центром». С момента открытия в 2008 году университет связал десятки крупнейших работодателей с тысячами потенциальных сотрудников, своих студентов, и открыл филиалы во многих странах мира, включая Украину. Singularity предлагает студентам простое решение проблем: забудьте об аккредитованых высших учебных заведениях и посвятите себя работе над экспоненциальными технологиями. Вы сможете послушать лекции генеральных директоров Google, Nokia и Cisco, поработать с лучшими специалистами из NASA и подготовиться к тому, что в будущем роботы и люди будут единым целым. Но в реальности все оказалась немного по-другому, пишут AIN.UA.

Ранее не публиковавшиеся отчеты полиции и интервью с нынешними и бывшими учениками показали, что сотрудники Singularity даже не пытались скрыть свои худшие стороны, работая со студентами. Примеров много: один из учеников подвергся сексуальному насилию со стороны преподавателя, директор украл больше $15 000, бывшие сотрудники говорят о дискриминациях по признаку пола и инвалидности. Позже стало известно, что университет уволил 14 из 170 сотрудников из-за того, что Google прекратил финансирование проекта. Выпускники университета говорят, что теперь Singularity стал просто способом нажиться: руководство занимается организацией платных конференций и семинаров вместо развития бесплатных направлений.

«Университет потерял свою душу. Теперь это просто еще одна компания, которая гребет бабло», — говорит Вивек Вадва, выпускник 2013 года.

Singularity заявляет, что серьезно относится к безопасности своего сообщества и любым связанным с ним обвинениям, а большая часть подобных вопросов давно в прошлом, говорит директор университета Роб Нейл. Он также утверждает, что планировал приостановить программу финансирования от Google еще до того, как сама компания перестанет выплачивать по $1,5 млн в год. Грант покрывал только половину расходов по программе, которая была бесплатной для студентов университета. Сама Google же утверждает, что хочет сосредоточиться на программах Singularity, несмотря на то, что один из топ-менеджеров компании покинул совет университета еще в прошлом году. Нейл утверждает, что программа финансирования может снова заработать, но только для онлайн-обучения, тогда как конференции и платное высшее образование будут основными направлениями университета.

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Singularity арендует отдельные помещения напрямую у NASA, но при этом работает с компанией и в образовательных целях тоже. Студенты университета хорошо отзываются о лекциях бывшего астронавта Дэна Барри, врача, который после 13 отказов все же смог поучаствовать в космических программах. С 2013 года Барри не преподает в университете — его уличили в сексуальных домогательствах в отношении студентки Ясмин Байдароглу из Франции. Singularity тогда начала собственное расследование параллельно с полицией, ведь Ясмин собиралась подать в суд и на университет тоже. Итогом стало увольнение преподавателя и изменение внутренних правил: с того момента Singularity запретил преподавателям оставаться со студентами наедине после окончания рабочего дня, а руководство установило видеонаблюдение в каждом кабинете кампусов.

С финансовой точки зрения у Singularity тоже было не все в порядке. Например, в 2009 году бухгалтер Алисия Исаак использовала средства университета для оплаты своих личных покупок — сумма достигла $13 500. А позже она помогла главе института искусственного интеллекта украсть у Singularity почти $80 000, за что и была арестована полицией, отрицая свое причастие к преступлениям. В 2012 году суд признал виновным в кредитном мошенничестве Брюса Клейна, одного из первых сотрудников Singularity. А член правления Навин Джейн и вовсе промышлял инсайдерской торговлей, на которой он заработал $247 млн еще в начале 2000-х. Джейн смог обжаловать решение позже, но это не отменяет того факта, что он все же замешан в преступных делах. Кроме того, подрывали доверие к университету истории с дискриминацией сотрудников и студентов. Элеонора Шуерман, адвокат из Kastner Kim LLP, которая представляет подвергшегося дискриминации из-за пола и инвалидности сотрудника, утверждает, что компания платила женщине меньше, чем мужчинам на такой же должности. Также Шуерман говорит, что слышала о подобных претензиях от двух других сотрудников Singularity. Компания отказалась комментировать это дело, но говорит, что он прилагает все усилия для поддержки женщин.

Даже несмотря на большое количество проблем, Singularity — это большой шаг вперед. Сейчас университет направляет все силы на то, чтобы развивать свои лекции и конференции для предпринимателей и дальше. Учитывая, что недельное обучение стоит $14 500, а лекции проводят владельцы успешных бизнесов с мировым именем, им это наверняка удастся.

«Мы не хотим, чтобы люди просто приходили и слушали умных людей. Мы хотим, чтобы они начали создавать компании», — говорит пресс-секретарь Singularity Диана Мерфи.


Алексей Стеценко, AIN


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