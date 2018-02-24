Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С.Бубки 19 лютого уклало низку договорів щодо поставки продуктів харчування протягом 2018 року загальною вартістю 4,72 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Частину замовлень здійснено в результаті відкритих торгів, частину – через «допороги». Загалом укладено 36 договорів на поставку продуктів згідно із заявками замовника, які будуть подаватись постачальникам до 15:00 дня, що передуватиме дню поставки.

Один контракт щодо поставки рафінованої олії вартістю 32 тис. грн отримало ТОВ «Еталон-плюс», решту угод підписали із підприємцями з Бахмута – Людмилою Вовкогон та Олексієм Лемешевським, на сторінках ЄДР яких вказаний спільний мобільний номер – 0502140890. Також відомо, що у них було щонайменше дві спільні прописки – на вулицях Пушкіна та Ціолковського у Бахмуті (детальний перелік замовлених продуктів у таблиці нижче).

Людмила Вовкогон зареєстрована як підприємець від червня 2016 року. На її рахунку 38 підписаних договорів загальною вартістю 2,46 млн грн.

Олексій Лемешевський займається підприємницькою діяльністю з кінця 2007 року.

За даними «Prozorro», Лемешевський приходив на торги із Вовкогон 14 разів. Учасники переважно завантажували свої тендерні пропозиції в один день з інтервалом у 1-30 хв. Також прикріплені учасниками документи переважно названі однаково з різницею у зазначенні прізвища учасника, або ж додаванні однієї літери «В» (Вовкогон) або «Л» (Лемешевський) до назв довідок.

Довідки Лемешевського та Вовкогон схожі структурно та за оформленням, крім того, їхні витяги з ЄДР сформовані в один день, 22 січня, і взяті з менш ніж 10-тихвилинною різницею у часі.