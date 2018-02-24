Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки
Донецьке вище училище олімпійського резерву ім.С.Бубки 19 лютого уклало низку договорів щодо поставки продуктів харчування протягом 2018 року загальною вартістю 4,72 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Частину замовлень здійснено в результаті відкритих торгів, частину – через «допороги». Загалом укладено 36 договорів на поставку продуктів згідно із заявками замовника, які будуть подаватись постачальникам до 15:00 дня, що передуватиме дню поставки.
Один контракт щодо поставки рафінованої олії вартістю 32 тис. грн отримало ТОВ «Еталон-плюс», решту угод підписали із підприємцями з Бахмута – Людмилою Вовкогон та Олексієм Лемешевським, на сторінках ЄДР яких вказаний спільний мобільний номер – 0502140890. Також відомо, що у них було щонайменше дві спільні прописки – на вулицях Пушкіна та Ціолковського у Бахмуті (детальний перелік замовлених продуктів у таблиці нижче).
Людмила Вовкогон зареєстрована як підприємець від червня 2016 року. На її рахунку 38 підписаних договорів загальною вартістю 2,46 млн грн.
Олексій Лемешевський займається підприємницькою діяльністю з кінця 2007 року.
За даними «Prozorro», Лемешевський приходив на торги із Вовкогон 14 разів. Учасники переважно завантажували свої тендерні пропозиції в один день з інтервалом у 1-30 хв. Також прикріплені учасниками документи переважно названі однаково з різницею у зазначенні прізвища учасника, або ж додаванні однієї літери «В» (Вовкогон) або «Л» (Лемешевський) до назв довідок.
Довідки Лемешевського та Вовкогон схожі структурно та за оформленням, крім того, їхні витяги з ЄДР сформовані в один день, 22 січня, і взяті з менш ніж 10-тихвилинною різницею у часі.
|Предмет закупівлі
|Вартість лоту, грн
|Вартість за, грн без ПДВ
|Переможець
|Конкурент
|Мінеральна вода
|5,80 за літр
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Х
|Кава без кофеїну
|127 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Х
|Дріжджі
|148 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Х
|Сухарі та печиво
|Вафлі – 59,80 за кг
Печиво галетне – 47,80 за кг
Сухарі панірувальні – 25,90 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Х
|Рафінована олія
|32,04 за літр з ПДВ
|ТОВ «Еталон-плюс»
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Ікра рибна червона (лососева)
|1 999 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Х
|Твердий сир
|179/кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|М’який сир
|59,70 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Риба
|Хек свіжоморожений – 84,60 за кг
Скумбрія свіжоморожена без голови – 89,50 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Буряк
|7,80 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Морква
|29 700
|9,90 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Цибуля
|29 700
|9,90 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Капуста качанна
|47 400
|7,90 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Огірки
|16 560
|13,80 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Помідори
|16 560
|13,80 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Перець овочевий
|1 080
|9 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Баклажани
|1 596
|13,30 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Лимони
|8 600
|43 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Яблука
|148 500
|19,80 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Банани
|142 800
|35,70 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Апельсини
|65 250
|43,50 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Мандарини
|18 096
|37,70 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Хурма
|18 096
|37,70 за кг
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Джеми
|40,10 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Сухофрукти
|38 400
|64 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Родзинки без кісточок
|32 000
|128 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Томатне пюре
|10 925
|43,70 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Огірки консервовані
|67 095
|49,70 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Помідори консервовані
|44 730
|49,70 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|1 015 600
|Стегно – 71,60 за кг
Філе – 109,60 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Яловичина
|894 000
|149 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Печінка яловича
|40 800
|68 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Індичатина
|388 800
|129,60 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Свинина
|329 760
|137,40 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Пастеризоване молоко
|26,70 за л
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
|Згущене молоко
|7 300
|73 за кг
|Лемешевський Олексій Анатолійович
|Вовкогон Людмила Григорівна
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