З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів

ДП «Лісниківська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області» у кінці минулого року замовило ПП «Артембуд» реконструкцію вул. Затишної з влаштуванням твердого покриття, причому такої вулиці у селі Лісники немає. Про це написала Надія Суха у виданні «Викривач».

У травні 2015 року Лісниківська сільська рада затвердила Генеральний план села. Головувала тоді Ольга Сагач. Проектувальник – ДП «Український науково-дослідницький і проектний інститут цивільного будівництва» («Укрндпіцивільбуд») – включив до Генплану 168 га Чернечого лісу.

Розпоряджатися лісами є прерогативою Кабміну, обласних держадміністрацій. Київська ОДА у 2015 році Генплан села не погодила. Втім, сільська рада Лісників це проігнорувала. У 2016 році Генплан доопрацювали. Водночас сільрада не змогла надати документ журналістам.

Головний архітектор «Укрндпіцивільбуд» Олег Ханенко повідомив, що з Лісників виїхати важко, тому його інститут запропонував зробити дорогу до Дніпровського шосе через ліс. Про необхідність такої нової дороги розповів і теперішній сільський голова Лісників Олександр Гладуш.

В результаті було оголошено тендер на реконструкцію вул. Затишної, який виграв «Артембуд». Водночас, як з’ясувала журналістка, на місці будівництва ніякої вулиці нема. Вона відсутня й на карті. Коли і за яких обставин утворилась вулиця у сільській раді пояснити не змогли. Щоправда там послались на документи, які нібито зникли після того, як у селі змінилось керівництво у 2015 році.

Більше того, будується нова дорога «з нуля», і ні про яку реконструкцію вулиці, тим більше, якої нема, не йдеться. Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний вважає, що будівництво нової дороги назвали реконструкцією, щоб уникнути проблем зі значною частиною земельної та будівельної документації.

Місцеві активісти вважають, що нова дорога, яка будується через природоохоронну територію, що заборонено законом, потрібна не селу, а власнику елітного кінного клубу , від якого новий шлях і бере свій початок. Заклад належить співвласнику мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу. На думку активістів, саме йому потрібна дорога в обхід села навпростець через ліс.

Біля кінного клубу базується будмайданчик із складом будматеріалів. Причому підряд виконує субпідрядник ТОВ «Юкрейніан енерджі консалтинг груп», засновником та керівником якого є Павло Жабровець. А «Артембуд», крім того, що виграв тендер, споруджує у кінному клубі тир.

«Викривач» також звернув увагу, що відтинок нового шляху, який знаходиться неподалік від лісу, пролягає через землі, що перебувають у приватній власності. Приблизно 40 га землі справа і зліва від майбутньої дороги належать «Скіфінвест» та «Лаврські дзвони», які через ланцюжек фірм належать забудовнику Льву Парцхаладзе, який наразі є замміністра Мінрегіонбуду та ЖКГ. Парцхаладзе запевнив, що нічого не знає про будівництво автошляху до його ділянок за бюджетний кошт.

Крім замміністра, до відтинку, який стане дорогою і належить сільраді Лісників, прилягають ще кілька невеликих ділянок. Вони, зокрема, належать екс-губернатору Київщини Володимиру Шандрі, сину президента корпорації «Укравто» Таріела Васадзе, прокурору Генпрокуратури Ігореві Зубару. Щоправда, поки що більшість ділянок незабудовані, маєток звів лише Шандра.

Від «Наших грошей»:

ПП «Артембуд» зареєстроване в смт. Любашівка Одеської області. Засновником фірми вказано мешканця села Мічуріно Первомайського району Микокалаївсткої області Айрапета Григоряна, керівник Вардгес Григорян. За даними системи «Прозорро», з 2016 року фірма виграла тендерів на загальну суму 95,97 млн грн.