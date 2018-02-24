Украинский стартап привлек $4,5 млн инвестиций
Один из первых акционеров компании - платежная система PayPal.
Украинский сервис для потоковой видеотрансляции Restream привлек 4,5 миллиона долларов от инвесторов, сообщает The Village.
Отмечается, что один из первых акционеров компании - платежная система PayPal.
Основную часть средств инвестировала компания Silverton Partners, среди других инвесторов - Anorak Ventures, COLOPL, K Cube, Liquid2 и Джеймс Армстронг (один из инвесторов PayPal).
Стартаперы планируют потратить привлеченные средства на разработку программного обеспечения для машинного обучения (e-learning).
Restream основали украинцы Александр Худа и Андрей Суржинський в 2015 году. Офис компании расположен в Остине (Техас, США). Сервис обеспечивает стриминг видео одновременно более чем на 30 платформах, в частности Twitch, Youtube, Periscope, Facebook, VK, OK.
За время существования платформа осуществила 21 млн видеотрансляций в 80 странах мира.
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