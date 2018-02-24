Украинский стартап привлек $4,5 млн инвестиций

Один из первых акционеров компании - платежная система PayPal.

Украинский стартап привлек $4,5 млн инвестиций
Фото: Анатолий Амелин

Украинский сервис для потоковой видеотрансляции Restream привлек 4,5 миллиона долларов от инвесторов, сообщает The Village.

Отмечается, что один из первых акционеров компании - платежная система PayPal.

Основную часть средств инвестировала компания Silverton Partners, среди других инвесторов - Anorak Ventures, COLOPL, K Cube, Liquid2 и Джеймс Армстронг (один из инвесторов PayPal).

Стартаперы планируют потратить привлеченные средства на разработку программного обеспечения для машинного обучения (e-learning).

Restream основали украинцы Александр Худа и Андрей Суржинський в 2015 году. Офис компании расположен в Остине (Техас, США). Сервис обеспечивает стриминг видео одновременно более чем на 30 платформах, в частности Twitch, Youtube, Periscope, Facebook, VK, OK.

За время существования платформа осуществила 21 млн видеотрансляций в 80 странах мира.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью фермуВ Киевской области нашли подземный спиртзавод, замаскированный под овечью ферму
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего законаКабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона
Как General Electric прошел путь от американской иконы до угрозы банкротстваКак General Electric прошел путь от американской иконы до угрозы банкротства
Украинцам поднимут тарифы на электроэнергиюУкраинцам поднимут тарифы на электроэнергию
Блок рекламы


Похожие новости
Участие в швейцарском акселераторе и успешный пивот — история украинского стартапа Book BoxУчастие в швейцарском акселераторе и успешный пивот — история украинского стартапа Book Box
Британский стартап StatusToday с офисом в Киеве привлек $4 млн
Финляндия будет выдавать виды на жительство иностранным стартаперам с интересной бизнес-идеей
В Украине проводят конкурс биомедицинских стартапов, заявки принимают до конца марта
Американский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в УкраинеАмериканский бизнесмен продал свою многомиллиардную компанию в США, чтобы открыть стартап в Украине
Украинский стартап выиграл премию Product Hunt, обогнав компанию Илона Маска
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
10 цифр про украинский e-commerce по итогам 2017 года10 цифр про украинский e-commerce по итогам 2017 года
ЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в УкраинуЕБРР на треть увеличил сумму инвестиций в Украину
Вступило в силу соглашение Украины с фондом ОПЕК о защите инвестицийВступило в силу соглашение Украины с фондом ОПЕК о защите инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости