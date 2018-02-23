В Украину из-за границы за год перевели $2,38 миллиарда

Первое место по объемам осуществленных переводов занимает WesternUnion.

В Украину из-за границы за год перевели $2,38 миллиарда

По итогам 2017 года всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перевели в Украину 2378 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом сообщает Укринформ.

"Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году перевели: в Украину - 2 378 млн долл. США в эквиваленте, за пределы Украины - 286 млн долл. США в эквиваленте, в пределах Украины - 4 456 млн долл. США в эквиваленте", - говорится в сообщении Нацбанка.

По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов является международная платежная система TYME (1 360 млн долл. США в эквиваленте).

По состоянию на 1 января 2018 в Украине оказывали услуги такие системы перевода средств, созданные резидентами: 8 систем, созданных банками (из 9 зарегистрированных), 12 систем, созданных небанковскими учреждениями (из 12 зарегистрированных), 9 внутрибанковских систем перевода средств (из 10 зарегистрированных). Всего за 2017 год при помощи систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями - резидентами, осуществлен перевод: в пределах Украины - 4 453,04 млн долл. США в эквиваленте, в Украину - 113,66 млн долл. США эквиваленте, за пределы Украины - 3,06 млн долл. США эквиваленте.

В 2017 году в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно: 3 системы из США, по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

За 2017 год при помощи систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переводено: в Украину - 2 264,26 млн долл. США в эквиваленте, за пределы Украины - 282,98 млн долл. США в эквиваленте, в пределах Украины - 2,68 млн долл. США в эквиваленте.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает WesternUnion (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины).


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