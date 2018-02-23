В Украине подешевел бензин

бензин

С 22 по 23 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л.

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть Luxwen снизила цены на бензины марок А-92, А-95 и ДТ на 50 коп./л, – до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,99 грн/л, соответственно. В сети Shell топливо подешевело на 35-37 коп./л, а на заправках AMIC – на 20 коп./л.

Такие сети как Route 20, «Параллель», Marshal, «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 10-30 коп./л.

Средние цены по стране 23 февраля снизились на 2-4 коп./л.


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